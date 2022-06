Vier jaar cel geëist voor brandstichting loods met kermisattracties Oosterwolde

Zeer grote brand legt bedrijfs­pand in Oosterwol­de in de as

In een bedrijfspand aan de Houtwal in Oosterwolde is in de nacht van zaterdag op zondag een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen, maar de loods zelf is verloren gegaan. Zondagochtend is er nog altijd veel rook, de brandweer vraagt ramen en deuren dicht te houden.

1 maart