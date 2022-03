Vlieland of Schiermonnikoog? Race om eerste uitslag kan bijna beginnen

Hotel in Koudum wordt klaar gemaakt voor opvang vluchtelin­gen

In Koudum worden 150 plekken voor vluchtelingen gerealiseerd in het voormalige Hotel Galamadammen. Het wordt de eerste opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Súdwest-Fryslân. Dat meldt Omrop Fryslân.

12 maart