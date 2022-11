Vlieland vestigt record met langste collegeformatie ooit, wethouders hoeven geen woning te delen

Vlieland heeft als laatste gemeente in Nederland zijn college gevormd. Met 229 dagen is de vorming van het gemeentebestuur de langste ooit in de geschiedenis van ons land. Het Waddeneiland krijgt twee wethouders, die geen woning hoeven te delen.

Dat de twee Vlielandse wethouders vanwege de krappe woningmarkt op het eiland een huis moesten delen, bleek een belangrijke reden voor de lange duur van de vorming van het college van burgemeester en wethouders.



De partijen in de gemeenteraad bereikten na de verkiezingen in maart half juli een raadsbreed akkoord. Na een open sollicitatie werden eind augustus twee wethouders voorgedragen, Ron de Haan uit Castricum en Roel de Jong uit Joure. Een paar weken later trok De Haan zich echter terug. Hij zag het niet zitten dat de twee wethouders een woning op het eiland zouden moeten delen.

Daarop moest Vlieland weer op zoek naar een nieuwe kandidaat. Belangrijk bij het succes van die zoektocht was dat het woningdelen is geschrapt. Dat kon omdat na de commotie vanwege het terugtrekken van De Haan de gemeente ‘spontaan een paar aanmeldingen kreeg voor huisvesting op het eiland’. Na een maand werd de kandidaat gevonden: Marieke Vellinga, fractievoorzitter van D66 in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân. De Jong en Vellinga zijn nu, ruim zeven maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, geïnstalleerd en begonnen aan hun werk.

Record

Dat Vlieland nu het record in handen heeft van de langste collegeformatie ooit is ‘niet iets om trots op te zijn’, zegt burgemeester Michiel Schrier tegen de Leeuwarder Courant. ,,Het is gelopen zoals het is gelopen.” Het vorige record stond op naam van Enkhuizen, dat er in 2018 188 dagen over deed.

Vlieland was samen met Den Haag en het Noord-Hollandse Bergen een van de drie gemeenten die het record van Enkhuizen kon overnemen. Den Haag had half september een coalitieakkoord, als laatste grote stad. Daar liepen meerdere pogingen om een college te vormen, stuk. In het Noord-Hollandse Bergen is het nieuwe college eind september aan de slag gegaan. Daar hadden alle gemeenteraadsleden samen een raadsakkoord geschreven.