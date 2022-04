VluchtelingenWerk: situatie Oekraïners in noodopvang 'best oké’

Het zou mooi zijn als Oekraïense vluchtelingen snel terechtkunnen bij Nederlandse gastgezinnen, zeggen vluchtelingenorganisaties. Maar de situatie in noodopvanglocaties van de gemeenten is op dit moment “best oké’’ in vergelijking met die op de plekken waar reguliere asielzoekers soms al langere tijd moeten verblijven, legt VluchtelingenWerk Nederland uit.

In opdracht van de overheid organiseert het Rode Kruis in samenwerking met onder meer VluchtelingenWerk en de organisatie Takecarebnb opvang voor duizenden Oekraïners bij Nederlandse gastgezinnen. Wanneer de eerste vluchtelingen daar terechtkunnen blijft echter al weken onduidelijk. Tot het zover is kunnen de vluchtelingen overnachten op noodopvanglocaties van de gemeenten.

Dat zijn geen sporthallen met stretchers, legt een woordvoerster van VluchtelingenWerk uit. ,,Die grotere opvanglocaties zijn nog niet in gebruik genomen. Dat gebeurt pas als er ineens heel veel mensen tegelijk hier naartoe komen.” De Oekraïners die hier al zijn worden vooral opgevangen in bijvoorbeeld hotels, cruiseschepen, of omgebouwde panden.

Alleen als vluchtelingen ‘s avonds laat aankomen bij een centrale aanmeldlocatie, zoals de Jaarbeurs in Utrecht, kan het zijn dat ze een nacht doorbrengen in zo’n hal. Ook verblijven er Oekraïners op het kazerneterrein in Harskamp, maar ook daar zijn kamers met stapelbedden. ,,Het is wel een afgelegen plek, waar je geen maanden kunt verblijven. Ik kan me voorstellen dat de mensen daar misschien snel naar een gastgezin willen.”

Maar in vergelijking met asielzoekers zoals Syriërs en Afghanen hebben de Oekraïners het “best oké’’, aldus VluchtelingenWerk. In Leeuwarden slapen asielzoekers in een goederenhal, aldus de woordvoerster, zonder daglicht en met alleen schotjes voor wat privacy. ,,Dat is heel gehorig en er verblijven ook baby’s en kinderen.”

Andrea Vonkeman, hoofd van de Nederlandse tak van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR noemt het “hartverwarmend” dat mensen Oekraïners een slaapplek aanbieden. En hoewel het fijn zou zijn als mensen zo snel mogelijk naar een gastgezin kunnen, is het volgens haar belangrijk dat het koppelen aan zo’n opvanggezin “grondig en zorgvuldig” gebeurt. ,,Onder de vluchtelingen zijn veel vrouwen en kinderen en die zijn erg kwetsbaar voor uitbuiting. Dit moet te allen tijden voorkomen worden.” UNHCR Nederland benadrukt dat álle noodopvang, juist ook die voor asielzoekers, moet worden verbeterd.