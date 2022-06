Vogelgriep op vleeskuikenbedrijf Tzum

Nieuwe stap dierenbe­scher­mers om haan in mast tegen te houden

Dierenbelangenorganisaties hebben bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag een kort geding aangevraagd om te voorkomen dat op Schiermonnikoog een haan in een mand aan een mast wordt opgehangen tijdens het komende pinksterfeest. Het Comité Dierennoodhulp en House of Animals stapten naar het beroepscollege nadat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) had laten weten geen reden te zien het evenement tegen te houden.

3 juni