Voormalig eredivisiespeler Thorsby getroffen door corona: ‘Ik rekende erop’

Morten Thorsby raakte bij Sampdoria besmet met het coronavirus. De oud-speler van SC Heerenveen smacht naar het voetbalveld, maar ziet in Italië dagelijks hoe betrekkelijk sport is.

Morten Thorsby geeft het grif toe. Als je dan toch in quarantaine moet zitten, heeft hij het niet verkeerd getroffen. Het is 15 graden in Genua, een paar yogamatten en fitness-accessoires liggen in de tuin van zijn fraaie woning.

Heel veel gebruik heeft Thorsby er trouwens niet van gemaakt. Een beetje rekken en strekken, daar blijft het vooralsnog bij voor de middenvelder, die afgelopen zomer de eredivisie na 4,5 jaar verruilde voor de Italiaanse club Sampdoria.

Thorsby herstelt van het coronavirus. ,,Het gaat vrij goed met me, hoor”, zegt Thorsby monter tegen de Leeuwarder Courant. ,,Ik heb hoofdpijn, een beetje koorts en wat spierpijn. Lichte griepverschijnselen dus. Het is vervelender om thuis te moeten zitten, omdat je je woning niet mag verlaten.”

Quote Een paar weken geleden luisterden velen niet. We zagen hoe snel het virus zich verspreid­de. Morten Thorsby

‘Ik rekende op een positieve uitslag’

Terug naar het begin van vorige week. Nadat een ploeggenoot van Sampdoria positief testte op het coronavirus en Thorsby (23) zelf ook symptomen vertoonde, wist hij eigenlijk al hoe laat het was. ,,Ik rekende op een positieve uitslag”, aldus Thorsby. ,,Daarom schrok ik niet toen dat daadwerkelijk het geval was. Bij negen spelers van Sampdoria is het virus nu vastgesteld. We zitten allemaal in quarantaine. De club zorgt ervoor dat we boodschappen krijgen.”

De situatie in Genua, een havenstad aan de Ligurische Zee op zo’n 140 kilometer ten zuiden van Milaan, omschrijft Thorsby als ‘redelijk oké’. ,,De straten zijn leeg, alle winkels zijn gesloten. Maar het is in Genua niet zo’n chaos als in het noorden van Italië. Daar hebben de mensen het echt zwaar.” Wel voelt Thorsby de angst onder de bevolking. ,,Niemand weet hoe dit afloopt. Gelukkig worden de maatregelen van de overheid heel gedisciplineerd opgevolgd door de Italianen.”

,,Nu wel, want dat was aanvankelijk een probleem”, vervolgt de Noor. ,,Een paar weken geleden luisterden velen niet. Er waren mensen die toch naar buiten gingen, terwijl ze in quarantaine moesten blijven. We zagen vervolgens allemaal hoe snel het virus zich verspreidde.”

Zelf fit zien te blijven

Wanneer Thorsby zich weer bij Sampdoria moet melden, is nog onduidelijk. ,,Officieel in het eerste weekeinde van april. Maar niemand kijkt er verbaasd van op als het langer duurt”, zegt de Noor. ,,Tot die tijd moeten we onszelf fit zien te houden. We hebben van de club een individueel programma meegekregen. Daar begin ik volgende week mee. Ik merk dat mijn weerstand deze week wel een beetje is verslechterd. Dan moet je voorzichtig zijn met je trainingsprikkels, ook al ben ik jong en heb ik als topsporter een grote longinhoud.”

Dat laatste hebben ze bij Sampdoria ook gezien. Thorsby’s eerste maanden waren moeizaam bij de club, die bovendien belabberd startte aan het seizoen in de Serie A. Maar sinds november is Thorsby een onomstreden basiskracht bij de Blucerchiati, waar hij met duelkracht en loopvermogen inmiddels op waarde wordt geschat.

,,Ik had even tijd nodig om me aan te passen. Dat wist ik toen ik deze stap maakte”, blikt Thorsby terug. ,,Je moet wennen aan een ander land, cultuur, club en competitie. Alles is nieuw. Dan is het normaal dat je een periode niet speelt, dat je het even moeilijk hebt. Ik was erop voorbereid.”

Quote Voetbal is echt niet het belangrijk­ste. Morten Thorsby

Cruciale trainerswissel

Cruciaal was, erkent hij, de trainerswissel bij Sampdoria. Halverwege oktober werd Eusebio Di Francesco ontslagen en vervangen door Claudio Ranieri. ,,Voor mij persoonlijk was dat heel belangrijk”, zegt Thorsby. ,,Ik heb de laatste elf, twaalf wedstrijden heel veel gevoetbald. Daarvoor speelde ik bijna niets. Ik heb van Ranieri mijn kansen gekregen en die vervolgens ook gepakt.”