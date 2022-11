Vrij zacht weer in laatste weekend van november, aan zee mogelijk buien

Vandaag valt in het oosten nog wat regen, maar in het westen is het droog en schijnt de zon geregeld. Aan zee is wel een bui mogelijk en in de middag is dat ook landinwaarts het geval. Zaterdag begint zonnig, maar gedurende de dag wordt de bewolking dikker en gaat de zon schuil. Er waait een matige wind en het wordt 9 graden in het oosten en 11 in het westen. Zondag is het iets kouder met een maxima van 8 of 9 graden.