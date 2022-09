Vrouw (76) op fiets overleden na ongeval met auto in Sneek

FNV roept regio Noord definitief op woensdag te staken: ‘Onbegrij­pe­lijk dat NS het zover laat komen’

De FNV roept medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen op om woensdag in de regio Noord te gaan staken. ,,Dat is nu definitief. Van 04.00 uur ‘s morgen tot 04.00 uur ‘s nachts rijden er dan wat ons betreft geen treinen in de regio”, zegt een woordvoerder van de vakbond.

22 augustus