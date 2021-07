Vrouw zwemt naar A6 om te helpen na ongeluk: ‘Chapeau voor dit kordate optreden’

Spoorbrug bij Franeker verzakt voorlopig geen treinen tussen Leeuwarden en Harlingen

16 juli Vrijdagochtend is een verzakking ontstaan bij een spoorbrug over de Arumer Feart bij Franeker. Dat gebeurde bij voorbereidende werkzaamheden. ProRail onderzoekt in hoeverre de brug nog stabiel genoeg is om er treinen over te laten rijden. Dat meldt de Leeuwarder Courant.