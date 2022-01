Weerman Piet Paulusma geridderd: ‘Een ambassadeur voor Friesland en de Friese taal’

Weerman Piet Paulusma is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden. Paulusma kreeg deze koninklijke onderscheiding van de commissaris van de Koning van Friesland Arno Brok en burgemeester van Harlingen Ina Sjerps.