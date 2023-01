Weeronline: kans op nieuwe Elfstedentocht verwaarloosbaar klein

Of er ooit nog een Elfstedentocht komt valt te bezien, maar feit blijft dat het vandaag precies 26 jaar geleden is dat de Tocht der Tochten voor het laatst werd georganiseerd. De kans dat er binnenkort een nieuwe editie kan worden gehouden is heel klein, want volgens Weeronline staan er voorlopig geen lange vorstperioden meer op het programma.

Geen echt winterweer

Het kwik stijgt deze week naar 8 tot 12 graden en ‘s nachts wordt het niet kouder dan een graad of 6. Ook in de tweede helft van januari komt het volgens Weeronline naar verwachting niet tot echt winterweer. De kans op een enkele keer vorst in de nachten neemt wel toe, maar kouder dan normaal voor deze tijd van het jaar wordt het voorlopig niet.

De laatste keer dat er bijna weer een Elfstedentocht werd gehouden, was in januari 2012. Het kwam toen zelfs tot een officiële koudegolf in De Bilt, waarbij het overdag vijf dagen op rij moet vriezen met in drie nachten strenge vorst van ten minste 10 graden onder nul. Toch werd de Tocht der Tochten uiteindelijk niet verreden, omdat het ijs op het laatste moment door de ijsmeesters afgekeurd. Door de sneeuw op het ijs viel de kwaliteit en de groei van het ijs tegen. Bovendien kwam de dooi iets te vroeg en was het ijs niet dik genoeg om erop te schaatsen.

De kans dat er ooit nog een Elfstedentocht wordt verreden, is volgens Weeronline klein. ,,Door klimaatverandering worden onze winters steeds milder”, zegt meteoroloog Berend van Straaten. ,,Sneeuwdagen worden zeldzamer en ijsdagen zijn alles behalve een gegeven in onze huidige winters. Hierdoor wordt de kans op een Elfstedentocht steeds kleiner.”

8 procent kans

Volgens het weerbureau is de kans op voldoende winterkou voor een Elfstedentocht momenteel 8 procent. De kans dat de Tocht der Tochten dan ook echt kan plaatsvinden, is echter kleiner omdat weersomstandigheden zoals sneeuwval roet in het eten kunnen gooien. ,,Met veel geluk kan het nog een keer gebeuren. Maar de doorgaande opwarming verkleint deze kans volgens het KNMI naar 1 procent in 2050 en aan het einde van de eeuw zijn de kansen verwaarloosbaar klein.”