Weg vrijgegeven na ernstig ongeluk op A6 door sinaasappels en meloenen op snelweg: vrouw (51) zwaargewond

Het ongeluk gebeurde in een file die was ontstaan door een gekantelde vrachtwagen. Een deel van de lading van de vrachtwagen, sinaasappels en meloenen, belandde op de weg. Een bestelbus botste aan het einde van de file op meerdere personenauto’s. De bestuurder van de bestelbus is een 28-jarige man uit Leeuwarden, hij is verdachte. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het ongeluk en zal later worden gehoord.