Woning in Leeuwarden meermaals beschoten

1,2 miljoen Nederlan­ders die nu nog leven maakten bevrijding mee

Naar schatting maakten 1,2 miljoen Nederlanders die nu nog in leven zijn de bevrijding in 1945 mee. Veruit het grootste deel van hen was destijds een kind. Ongeveer 27.000 Nederlanders die nu nog leven, waren ten tijde van de bevrijding al 18 jaar of ouder. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers, waarbij is gekeken naar het aantal inwoners van 77 jaar en ouder.

5 mei