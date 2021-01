Woning voor mensen met dementie in Dronrijp ontruimd wegens brand

Steeds meer patiënten uit het Noorden met corona in ziekenhuis en dat is aanpoten voor het ziekenhuis­per­so­neel

23 december Steeds meer inwoners van Drenthe, Groningen en Friesland belanden met ernstige covid-verschijnselen in het ziekenhuis. Woensdagochtend zijn het er 134. Het is steeds harder aanpoten voor de medewerkers, zoals in het Treant-ziekenhuis in Emmen.