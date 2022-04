Woningen ontruimd vanwege gaslekkage in Wolvega

Friese Pv­dA-frac­tie stelt vragen over gaswinning in de Waddenzee

De PvdA in de Friese Provinciale Staten wil weten of de plannen om gas te winnen in de Noordzee boven Schiermonnikoog ook schade kunnen veroorzaken. Daarover heeft de partij vragen gesteld aan de gedeputeerde. Dat meldt Omrop Fryslân.

21 april