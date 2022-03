WoonFriesland bouwt komende tien jaar 800 huurhuizen in Leeuwarden

Dit is mogelijk dankzij de betaalbare bouwkavels, die zijn aangeboden door de gemeente Leeuwarden. Met deze overeenkomst willen de partijen ervoor zorgen dat betaalbaar wonen beter bereikbaar wordt. Voor de woningen die gebouwd gaan worden kan huurtoeslag aangevraagd worden, waardoor vooral personen met lagere inkomens belang hebben bij de bouw.



Op de korte termijn bestaan er nieuwbouwplannen voor de Hem, Middelsee en Nieuw Oud Oost. Welke locaties daar in de toekomst bijkomen wordt de komende jaren duidelijk. ,,Leeuwarden levert waar grote behoefte aan is", reageert wethouder Hein de Haan. ,,We willen graag dat niet je portemonnee bepaalt waar je woont, maar waar inwoners een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Dat betekent gemengde wijken met woningen in verschillende segmenten. Zo creëren we voor iedereen een (t)huis.”



De beschikbaarheid van betaalbare kavels is enorm belangrijk, benadrukt directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra van WoonFriesland. ,,De volkshuisvesting is gebaat bij daadkracht en innovatie. Ook bijbouwen is uiteindelijk een kwestie van gewoon doen!”



Wanneer er wordt begonnen met de eerste bouwprojecten is nog niet bekend gemaakt.