Woudagemaal (uit 1920) in Friesland blijft langer draaien

Theaterpro­duc­tie voor jubilerend Fries stoomge­maal schuift 2 jaar op

De theaterproductie Floed, die speciaal is gemaakt voor het honderdjarig bestaan van het werelderfgoed Ir. D.J. Woudagemaal, is verplaatst naar september of oktober 2023. Floed zou eigenlijk uitgevoerd worden in 2020, maar moest toen al een jaar opschuiven wegens de coronacrisis. Nu vindt de artistieke leiding het nog te onzeker of de voorstelling in september wel door kan gaan. Doorschuiven naar 2022 kon niet, omdat de culturele agenda in Friesland dan al helemaal vol zit met verplaatste evenementen.

28 augustus