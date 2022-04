Zakken chips, ballonnen, visserstouwen: meer zwerfafval in de Waddenzee

Súdwest-Fryslân vangt 100 vluchtelin­gen op in Amicitiaho­tel in Sneek

Oekraïense vluchtelingen kunnen binnenkort worden opgevangen in een tweede grote opvanglocatie in Súdwest-Fryslân. Het Amicitiahotel in Sneek heeft plek voor 100 mensen. De gemeente tekende woensdag een contract met het hotel.

6 april