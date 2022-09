Zeer besmettelijke vogelgriep in het Friese dorp Ried: 104.000 vleeskuikens worden geruimd

Hoe is het nu met? Hoe is het nu met acteur Peter Tuinman? ‘Ellendige coronaperi­o­de is mij bespaard gebleven’

Drie jaar geleden belde Peter Tuinman zijn impresario met een korte mededeling: het is mooi geweest. Hij had 50 jaar met ‘ongelooflijk veel plezier’ tientallen rollen gespeeld op de planken en voor de camera’s van speelfilms en televisieseries. Nu was de tijd gekomen om ‘de echte wereld in te gaan’.

