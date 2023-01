Zeilboot in Ameland schendt veiligheidszone van productieplatform voor aardgas

Een zeilboot bij Ameland heeft de veiligheidszone van een productieplatform geschonden. De kustwacht probeerde meerdere keren contact te krijgen met de bemanning, maar kreeg geen gehoor. De boot is daarom gecontroleerd door de kustwacht. Even later strandde diezelfde boot bij Terschelling.

Een productieplatform is een stalen of betonnen constructie op de bodem van de zee. Hieruit wordt aardolie en/of aardgas gewonnen. Rondom zo‘n platform is meestal een veiligheidszone van 500 meter gesteld.

De zeilboot werd maandag op de radar gespot in het Kustwachtcentrum in Den Helder en voer zonder navigatieverlichting. De boot werd meerdere keren opgeroepen. De bemanning reageerde hier niet op. Ook op het kustwachtvliegtuig boven de boot werd geen reactie gegeven. De Boarding Officers van de Kustwacht zijn daarom aan boord gegaan voor een controle.

,,Er is een proces verbaal opgemaakt voor het schenden van de veiligheidszone. We hebben daarnaast een gesprek gevoerd over verantwoordelijkheid en het belang van goede reisvoorbereiding”, aldus Dirk, Boarding Officers van de Kustwacht.

Na de controle voer de boot verder, maar strandde twee uur later in de buurt van Terschelling. De zeilboot is vervolgens naar de haven van Vlieland gesleept.