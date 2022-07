Zeilboot loopt vast bij Schiermonnikoog

10 jaar cel en tbs met dwang voor doodslag met 65 messteken

De man die in 2020 in het Friese Molenend (Mûnein) een 43-jarige Almeerder doodde met 65 messteken, heeft een celstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging kregen. Chris C. (29), inwoner van het Friese dorp, is woensdag ook veroordeeld voor het neersteken van twee andere personen, die zwaargewond raakten.

13 juli