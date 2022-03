Zes aanhoudingen en meerdere hennepkwekerijen gevonden in Friesland na politie onderzoek

De politie heeft donderdagochtend op acht locaties in Friesland invallen gedaan in verband met een lopend onderzoek. Aan de Pasteurweg en de Barent Fockesstraat in Leeuwarden en de Wommelserweg in Tzum werden hennepkwekerijen gevonden. Dat schrijft de Leeuwarder Courant.

Zes personen, onder wie een 31-jarige man uit Leeuwarden, zijn aangehouden. De man wordt gezien als hoofdverdachte en verdacht van grootschalige hennepkweek en - handel. In de hennepkwekerij in een bedrijfspand aan de Pasteurweg stonden enkele honderden hennepplanten, stelt de politie. Bij deze kwekerij werd een 49-jarige man uit Franker aangehouden. Bij de kwekerij aan de Barent Fockesstraat stonden ongeveer 100 planten. In verband met deze kwekerij werd een 27-jarige man uit Leeuwarden aangehouden.

Op een zolder boven een winkel bevond zich de hennepkwekerij in Tzum, daar stonden enkele honderden planten. Een 38-jarige man een 30-jarige vrouw uit de gemeente Waadhoeke werden op deze kwekerij aangehouden.

Andere locaties

De andere plekken waar de politie is binnengevallen houden ook verband met de hennepteelt. In een pand in Deinum waar hennep kon worden geknipt, gedroogd en verpakt is een 52-jarige man uit de gemeente Waadhoeke aangehouden. In het pand werd ook verpakte hennep gevonden.

De politie vond in Hemelum en Bolsward hennepkwekerijen in aanbouw, volgens de politie waren deze bijna gereed. Bij deze locaties zijn geen aanhoudingen verricht. De laatste locatie waar een inval is gedaan is een bedrijfspand in Leeuwarden. Hier werden spullen gevonden voor het kweken van hennep, ook zijn twee voertuigen in beslag genomen.