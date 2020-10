Zoon neemt afstand van vader die tegen mondkapjes strijdt op Friese school

Vader Martin wekt met zijn strijd tegen het dragen van mondkapjes op het Linde College de indruk ook te handelen in het belang van zijn minderjarige zoon. Zo schrijft hij aan het Linde College: ‘Het is kindermishandeling, ik verbied u mijn zoon een mondkapjesplicht op te leggen.’

Zijn zoon benadrukt tegen de Leeuwarder Courant dat het onderwerp kindermishandeling nooit ter sprake is gekomen. „Ik sta helemaal niet achter wat hij allemaal zegt. Hij zit bij ‘Viruswaarheid’. Hij weet hoe ik er over denk. Vertel de waarheid, hij verzwijgt dat.” Hij voegt er aan toe dat hij zijn vader al zeven weken niet meer heeft gezien of gesproken te hebben. Hij woont bij zijn moeder omdat hij niet bij zijn vader kan wonen, die de hele dag achter zijn laptop zou zitten. „Is verwaarlozing van je kinderen ook geen kindermishandeling?” De zoon voelt zich gebruikt door zijn vader.

#HoudJeMondMartin

De politie was al snel weer ter plaatse en Mourik werd gevraagd te vertrekken, waar hij gehoor aan gaf. Eerder op de dag was hij aangehouden, omdat hij weigerde zijn demonstratie te houden op een plek die de burgemeester daarvoor had aangewezen. Hij zamelt inmiddels geld in om zijn strijd te kunnen voortzetten.