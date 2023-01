Zwaargewonde bij steekincident Sneek, twee arrestaties

Meer duurzame energie opgewekt in 2022: ongeveer 1,6 miljard kubieke meter gas uitge­spaard

Nederland heeft dit jaar haast een zesde meer duurzame energie opgewekt dan in 2021. Daarmee is ongeveer 1,6 miljard kubieke meter gas uitgespaard, stelt Energieopwek. Die organisatie houdt de productie van groene energie bij. Er was vooral meer zonne-energie, maar ook de hoeveelheid windenergie nam toe. De extra opwek is gelijk aan het totale verbruik van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel samen.

28 december