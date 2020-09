SuperCoach: met deze eredivisiespelers pak je zeker punten

Nu de eredivisie is afgetrapt, is ook het SuperCoach-spel weer begonnen op de website van deze krant. Nog hulp nodig bij het samenstellen van je team? De grootste puntenpakkers op een rij.

In het SuperCoach spel stel je een elftal samen voor het seizoen 2020/21. Per club mag je maximaal één speler kiezen. Een bank is niet nodig, wel kun je 22 wissels uitvoeren: 11 voor de winterstop en 11 erna. Punten verdien je op basis van de prestaties van je spelers. Zo krijgen keepers en verdedigers extra punten als zij de nul houden en scoor je uiteraard ook met doelpunten en assists. Het is nog koffiedik kijken, maar de volgende voetballers zouden weleens goed van pas kunnen komen.

1. Een speler die altijd de strafschoppen neemt

Voor elke benutte strafschop krijgt een voetballer 2 punten in SuperCoach. Mooi meegenomen. Het is daarom de moeite waard om een speler te selecteren die de vaste strafschoppennemer is van zijn team. Dan denken we meteen aan Teun Koopmeiners, de middenvelder van AZ die zelden mist vanaf de stip. Afgelopen seizoen scoorde hij liefst 9 keer van elf meter. Ook pikte hij nog 2 velddoelpunten mee. Heb je hem gekozen als aanvoerder van je team, dan ontvang je bovendien dubbele punten.

2. Een assistkoning

Een assist levert een aanvaller 2 punten op in het spel. Dusan Tadic (Ajax) was in het onvoltooide seizoen 2019/20 de assistkoning van de eredivisie: 14 keer bereidde hij een doelpunt van een teamgenoot voor. Zelf maakte hij ook nog eens 11 goals. Toch is het lastig kiezen, want dé blikvanger van de eredivisie is dit seizoen natuurlijk de bij FC Groningen teruggekeerde Arjen Robben, die al zijn hele carrière grossiert in assists (en goals).

3. Steven Berghuis

De Feyenoord-aanvaller is alles in één. In het voorbije seizoen was hij én topscorer van de eredivisie met 15 goals, inclusief 7 benutte strafschoppen, én goed voor 7 assists. Alleen al daarmee zou hij 52 SuperCoach-punten verdienen. Als Feyenoord onder Dick Advocaat dan ook nog eens blijft winnen, komen daar voor Berghuis 3 punten per gewonnen wedstrijd bij. Calculeer wel wat puntenaftrek voor gele kaarten in, hoewel dat afgelopen seizoen meeviel met slechts eenmaal geel.

4. Een keeper die vaak de nul houdt

Houdt een doelman de nul, dan verdient hij daar 3 punten mee. Natuurlijk is hij ook afhankelijk van de verdediging voor hem, dus selecteer geen keeper uit een team met een zwakke defensie. AZ-goalie Marco Bizot hield vorig seizoen niet minder dan 18 keer zijn doel schoon, maar hij heeft in SuperCoach wel concurrentie van Teun Koopmeiners (zie tip 1) en je mag maar één speler per club kiezen. Een aantrekkelijk alternatief kan Sergio Padt zijn, hij was afgelopen seizoen de sluitpost van een prima defensie en hield 9 keer de nul namens FC Groningen.

5. Een scorende verdediger

Scorende verdedigers zijn de jackpot van SuperCoach: elk doelpunt is kassa in de vorm van 7 punten. Baas boven baas het voorbije seizoen was Denzel Dumfries, de PSV-verdediger die 7 keer doel trof (en ook nog 3 assists gaf). Kijk bij verdedigers wel uit voor kaartenpakkers, want een gele kaart levert 2 minpunten op en een rode zelfs 5. Hoewel de vaakst bestrafte voetballer van het afgelopen seizoen een middenvelder was: Adil Auassar (Sparta) met 10 gele kaarten en een rode.

6. Een nieuwkomer

Het verschil kun je ook maken met een nieuw gezicht dat het grote publiek nu nog niet kent. Let dan in eerste instantie op clubs met een neus voor talent, zoals Willem II, dat in Fran Sol en Alexander Isak de laatste jaren topspitsen bleek te hebben aangetrokken. Dit seizoen wordt in Tilburg veel verwacht van Kwasi Wriedt, topscorer van Bayern München II. De Ghanese aanwinst raakte echter geblesseerd in de voorbereiding. Tip: begin het SuperCoach-seizoen daarom met zijn teamgenoot Vangelis Pavlidis, vorig jaar toch ook goed voor 11 goals, en breng Wriedt in zodra hij weer fit is.

