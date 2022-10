Beroemde YouTuber toont voor het eerst zijn gezicht: ‘Je kunt niet meer anoniem blijven’

,,Het voelt zo ongemakkelijk om voor het eerst tegen een camera te praten”, stelt YouTuber Dream na het verwijderen van een groot masker in zijn nieuwste video. Sinds 2014 maakt Dream video’s over de game Minecraft, waar hij in de loop van de jaren 30 miljoen abonnees mee heeft verzameld. Al die tijd wist niemand hoe hij eruit zag. Tot nu.

Het nieuws is ook Nederlandse YouTubers opgevallen. ,,Ik vind het stoer dat hij het heeft gedaan”, stelt Santino Sanchez de Movellan, die op zijn kanaal Santino 169.000 abonnees heeft die zijn Minecraft-avonturen volgen. ,,Ik ben wel heel erg benieuwd hoeveel impact dit gaat hebben op zijn kanaal, want die is gegroeid zonder beeld.”

De actie haalt een deel van het mysterie achter Dream weg, want fans waren altijd nieuwsgierig hoe hun held er echt uit zag. Toch denkt Santino dat dit mysterie niet de enige kracht van van de YouTuber is: ,,Er is een reden waarom deze man 30 miljoen abonnees heeft en per video miljoenen views haalt. Hij is heel vermakelijk, goed en heeft veel vrienden.”

Ontmaskerd om te vloggen

Dream laat juist nu zijn gezicht zien, omdat hij vlogs wil maken met andere YouTubers. Dat snapt Wouter van der Vaart van het kanaal Dodo Games (531.000 abonnees) ook wel. ,,Zonder gezicht video’s uploaden werkt prima voor gaming, maar als je echt vlogs wil maken wordt het een lastig verhaal om dat met een masker te doen.”

Beide Nederlandse YouTubers hebben vanaf de start van hun kanalen wel hun gezicht getoond. ,,In het begin vond ik het misschien wel een beetje spannend”, vertelt Wouter. ,,Maar het was vrij snel dat ik dacht: ik ben gewoon wie ik ben en ik doe niets raars.” Inmiddels wordt Wouter regelmatig herkend op straat, maar daar is het hem volgens eigen zeggen niet om te doen: ,,Ik wil video’s maken, maar ik hoef niet perse een bekend iemand te zijn.”

En Santino: ,,Ik heb er nooit aan gedacht om te beginnen zonder camera op mijn gezicht. Ik vind het namelijk leuk om op die manier wat extra persoonlijkheid toe te voegen.” De YouTuber geniet tevens van de aandacht die hij krijgt van fans: ,,Het is een beloning als mensen mij herkennen.”

Tegengas van populaire VTubers

Hoewel de meeste grote YouTubers tegenwoordig hun gezicht laten zien, is er ook een duidelijke tegenbeweging. Dat is te zien in de groei van VTubers op YouTube-concurrent Twitch, die een virtuele avatar gebruiken in plaats van hun eigen gezicht. ,,Steeds meer mensen accepteren dat”, vertelt Wouter, die soms wel eens twijfelt over zijn eigen keuze. “Als ik nu met de knip van mijn vingers een masker voor zou kunnen doen en iedereen mij zou vergeten? Dan zou ik dat wel overwegen.”

De YouTuber verwijst naar de negatieve gevolgen van het online plaatsen van je gezicht, bijvoorbeeld hoe YouTubers zoals NikkieTutorials worden overvallen omdat ze herkenbaar zijn. Wouter hoopt daarom dat Dream er goed over heeft nagedacht: ,,Als dertig miljoen mensen je gezicht herkennen kun je niet meer in anonimiteit leven.”

