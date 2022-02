De metaverse bestaat allang: ‘15 jaar onafgebroken samen in Second Life’

Terwijl de grote techbedrijven werken aan hun eigen versies van de metaverse, doen de eerste toepassingen erg denken aan een al veel langer bestaande virtuele wereld. De 63-jarige Sjouwke Nubé is al vijftien jaar elke avond in Second Life te vinden.

De metaverse moet een gedeelde virtuele wereld worden voor plezier en werk waar je met een virtualrealitybril in stapt. De baas van Facebook ziet het als de volgende revolutie. Maar denk die bril weg en je hebt iets wat al bijna twintig jaar bestaat: Second Life.



Second Life werd in 2003 geïntroduceerd. Maker Linden Lab bood mensen een virtuele wereld waarin ze via een avatar (een digitale versie van zichzelf) konden leven. Om te socialiseren, huizen te bouwen, voorwerpen te verkopen en zelfs seks met elkaar te hebben. Die volwassen activiteiten zorgden ervoor dat Second Life al snel een slecht imago kreeg.

Toch heeft deze virtuele wereld veel overeenkomsten met wat we tot nu toe van de metaverse hebben gezien. Er zijn meetings te houden, je kunt shoppen, naar feestjes en er is landgoed en kunst te koop.

Elke avond in Second Life

,,Toen ik die metaverse zag, was het net Second Life!”, vertelt Sjouwke Nubé uit Emmen. De 63-jarige vrouw woont al vijftien jaar in de virtuele wereld. Elke avond is ze er een paar uur te vinden. Toen Second Life in Nederland bekend werd maakte ze uit nieuwsgierigheid een avatar. ,,En ik ben er nooit meer weggegaan.”

De avatars in Second Life ogen een stuk realistischer dan wat Facebook-eigenaar Meta van zijn metaverse heeft laten zien. Directe kopieën van de mensen erachter zijn het echter niet. ,,Vaak zie je dat men wel dezelfde haarkleur heeft en een gelijkenis in het gezicht, maar dan een aangepaste, jongere, mooiere versie”, vertelt Nubé. Haar avatar heeft lang, krullend haar. ,,Ik heb in het echt nog steeds dezelfde kleur, maar dan met een beetje grijs erin en wat korter. En mijn avatar is een stuk slanker dan ik nu ben.”

Volledig scherm Hun avatars zijn wat slanker en jonger, maar lijken op sommige punten wel op hen. © Linden Labs

Vijftien jaar samen

Toen Nubé met Second Life begon, was ze al een tijdje gescheiden en naar eigen zeggen niet op zoek naar een nieuwe relatie. ,,Maar je woont wel alleen.” In Second Life kwam ze in een virtuele Ierse pub een man uit Schotland tegen. ,,Het klikte zo goed, dat we de eerste avond tot 06.00 uur ‘s ochtends hebben gekletst. Komende maart zijn we al vijftien jaar onafgebroken samen in Second Life.”

Nubé en haar Schot hebben elkaar nog nooit in het echt ontmoet en zijn dat ook niet van plan. ,,We hebben onze familie en het echte leven, maar we zijn beide wel alleen. Dus elke avond hebben we iemand bij wie we ons verhaal kwijt kunnen en genegenheid vinden. We zijn allebei inmiddels wat ouder met gezondheidsproblemen, maar in Second Life zijn we weer even ons jongere zelf. Je kunt zijn wie je wil zijn, zonder enige beperking.”

Jongeren gaan niet naar de metaverse

Of de metaverse een succes wordt? Sjouwke Nubé heeft haar twijfels. Ze ziet nu namelijk nauwelijks jongeren in Second Life. ,,De meeste mensen zijn daar toch wel 40-plussers. De jeugd speelt liever games waar je levels up kunt gaan, dingen kunt neerschieten enzovoort.” De 63-jarige gaat dan liever met haar Schot naar live concerten in haar virtuele wereld.

Het tweetal heeft elkaar wel eens via Skype gezien, maar voor Nubé is het belangrijker hoe ze samen zijn in de virtuele wereld. Als hun avatars. ,,We hebben het heel fijn samen in Second Life en het klikt al vijftien jaar heel goed. Als je elkaar in het echt gaat zien en het klikt minder, dan ben je kwijt wat je nu hebt. Sommigen begrijpen niet dat we elkaar niet allang op hebben gezocht, maar het is helemaal prima zoals het is.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.