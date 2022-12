De Nederlandse Dennis werkt al jaren mee aan het monstersucces van The Witcher

De Poolse fantasyserie The Witcher is in het Westen een megahit. Niet alleen op Netflix, maar ook in games. De Nederlandse gameontwerper Dennis Zoetebier werkte mee aan het monstersucces van The Witcher 3 (2015), en mag nu leiding geven aan het ontwerp van de remake van deel één.

,,We hebben waarschijnlijk nu al de beste game van onze carrière gemaakt.” Voor Dennis Zoetebier was The Witcher 3 het allereerste gameproject uit zijn carrière dat echt van de grond kwam, en tegelijk wist hij zeker: beter dan dit kon het niet worden.

Het derde deel uit de serie rond monsterjager Geralt wordt door veel gamers gezien als één van de beste spellen ooit. Wereldwijd zijn er 40 miljoen exemplaren verkocht. De game staat bekend om het diepe verhaal, fascinerende wereld, én missies met moeilijke keuzes. Als queeste-ontwerper ontfermde Zoetebier zich over dat laatste.

‘Wat voor games maken we überhaupt in Nederland?’

Zijn liefde voor games begon al vroeg. Als kind speelde hij verhalende tekstspellen. ,,Heel anders dan de andere kinderen op school.” Toch was het geen uitgemaakte zaak dat hij gamemaker zou worden. ,,Ik keek om me heen en dacht: wat voor games maken we überhaupt in Nederland? Misschien A2 Racer, dat was het.”

Uiteindelijk zette een vriend hem aan om toelating te doen voor de opleiding ‘interaction design’, een studie die tussen IT en kunst in ligt. ,,Die studie liep parallel met gamedesign. Ik was eigenlijk jaloers, want die studenten hadden veel toffere projecten.”

‘Het is werk of je vriendin’

Na zijn studie kwam Zoetebier terecht bij het bedrijf Spellborn in Scheveningen. Hij zou daar als kersverse missie-ontwerper gaan werken aan een onlinespel, een soort concurrent voor World of Warcraft. ,,We probeerden een grote game te maken, maar het lukte niet. Na anderhalf jaar ging het bedrijf failliet.”

Een bemiddelingsbedrijf vond een baan voor hem in Londen. ,,Maar mijn toenmalige vriendin zei: het is werk of ik.” Dus richtte hij zich op ander werk, onder andere als webontwikkelaar en bij de Hema-klantenservice. ,,Er is weinig werk voor gamemakers in Nederland.”

Quote Die dacht: zo’n rare buitenlan­der, die komt hier zeker zijn cv oppoetsen

Die rare buitenlander in Polen

Toch bleef het kriebelen en bleek een gamebedrijf in Polen mensen te zoeken. Na het sturen van zijn cv ontving Zoetebier een opdracht - van de toen al beroemde studio CD Projekt Red. ,,Of ik in een week tijd met software die ik niet kende een missie wilde bouwen die je op verschillende manieren kon oplossen.”

Dat was eigenlijk te kort, dus hij kreeg iets langer de tijd - maar toen bleek zijn missie niet speelbaar te zijn. Hij stuurde een fix op, die CD Projekt nog net wel wilde proberen. Hij kroop door het oog van de naald.

Twaalf man oordeelden over zijn sollicitatie, alleen de grote baas was niet helemaal overtuigd. ,,Die dacht: zo’n rare buitenlander, die komt hier zeker zijn cv oppoetsen en gaat terug naar Amsterdam om voor Guerrilla te werken”, grinnikt Zoetebier.

‘Nog nooit op dit niveau gewerkt’

Zijn eerste maanden waren ‘intimiderend’. ,,In Polen groeien ze op met de The Witcher-boeken, ik natuurlijk niet. En ik had nog nooit op dit niveau gewerkt, de kwaliteitseisen waren zó hoog. Van elke tien missies die ik pitchte, werden er misschien twee aangenomen.”

Maar Zoetebier bleek er talent voor te hebben. ,,Ik heb heel veel quests in één van de eerste gebieden, White Orchard, gemaakt. Later hoorde ik dat ze die nog steeds gebruiken als voorbeeld voor nieuwe medewerkers.”

Missies met dilemma’s

,,Waar ik van hou, is mensen voor een dilemma stellen”, zegt Zoetebier. ,,Je gaat bijvoorbeeld op zoek naar een brandstichter. Je kan ervoor kiezen om hem te dwingen zijn excuses aan te bieden aan het slachtoffer, in plaats van hem te straffen.

Mensen denken dan: oh, ik heb iets goeds gedaan. Maar vervolgens haalt het slachtoffer soldaten erbij, die de dwerg opknopen. Er is een missie met een geest bij een put in The Witcher 3, dat is er écht een van mij, omdat je op vier verschillende volgorden de missie kan uitvoeren.”

Eenzaam in Polen

CD Projekt paste hem dus perfect, maar Zoetebier had moeite met Warschau. ,,De lokale bevolking was niet erg vriendelijk tegenover mensen die geen Pools spraken.” Binnen CD Projekt Red zelf veranderde dat, de voertaal werd Engels. ,,Maar ik vereenzaamde in eerste instantie. Ik werd op vakantie in Italië verliefd op een Nederlandse vrouw. Toen zij zwanger raakte, waren we er snel uit: we wilden ons kind niet hier laten opgroeien.”

Hij solliciteerde in Nederland bij Guerrilla, waar hij enkele jaren aan de Horizon-serie werkte. Dat zijn de grootste games die ooit in Nederland werden gemaakt. Maar The Witcher bleef lonken. ,,En toen mailde Fool’s Theory, de studio die werkt aan de remake van het eerste deel.”

Hoofd ontwerp voor The Witcher

,,Nu ben ik design director, gewoon vanuit huis in Nederland. Dat houdt in dat ik eindverantwoordelijke ben voor dingen zoals de missiestructuur, hoe personages vechten, wat voor puzzels erin gaan, al dat soort zaken. Ik maak nu minder dingen zelf, ik stuur meer mensen aan.”

,,We zijn net begonnen. Ik weet nog niet precies hoe ik deze rol ga invullen, en dat is spannend. Maar ik geniet zoveel vertrouwen hier, dat is ongelofelijk fijn.”

Heeft hij al plannen voor ná The Witcher? ,,Poeh. Ik wil nog wel eens voor de makers van Dishonored en Deathloop werken in Lyon. Of naar Japan om bij de studio van Elden Ring en Dark Souls in de keuken te kijken. Maar ik vind de wereld van The Witcher gewoon heel vet. Dat blijft wel even zo.”

