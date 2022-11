De nieuwe actiegame God of War: Ragnarök is een soort tv-serie met een Emmy-winnende acteur

InterviewDe nieuwe PlayStation-titel God of War: Ragnarök is een actiegame, maar tegelijkertijd een soort tv-serie vol bekende acteurs. ,,Het speelt zich af rond Noorse goden, maar eigenlijk zou je dit verhaal overal kunnen vertellen.”

Jarenlang was God of War een populaire reeks aan popcorngames. Je vocht als de boze, Griekse god van de oorlog die zich een weg door de rest van Olympus heen hakte op de meest gruwelijke wijzen, terwijl hij hier en daar nog even voor de lol seks had.

In 2018 kreeg de serie echter een ander tintje: in het simpelweg getitelde God of War speelde je weer als de boze oorlogsgod Kratos, maar ditmaal was hij een alleenstaande vader van de jonge Atreus die uit de problemen probeerde te blijven. De game schildert een getergd personage af, dat zijn eerdere trauma’s probeert te verwerken en hoopt zijn zoon op een beter pad te zetten.

‘Dit verhaal werkt in iedere setting’

Het nieuwe God of War: Ragnarök is een direct vervolg van die game. Kratos, zijn zoon, is nu een jonge puber die zijn identiteit als kind van een reus en Griekse god ontplooit terwijl het duo de strijd aangaat met de Noorse alvader Odin. Het is een actievolle, meeslepende game, die tegelijkertijd een kleiner, intiem verhaal probeert te vertellen.

,,Ik denk dat fantasyfilms uit de jaren 80 een belangrijke inspiratiebron voor ons waren”, vertelt Erica Pinto. Zij leidt het team dat de tussenfilmpjes animeerde. ,,Maar het is een verhaal dat je eigenlijk in iedere setting kunt vertellen”, vindt animatieregisseur Bruno Valquez. ,,Zolang je het maar op een menselijke, aangrijpende manier vertelt. Dat is wat we hierbij ook probeerden te doen.”

Een game over loslaten en verlies

,,De vorige game ging over een vader en zoon die een onderlinge band probeerden te vinden”, aldus Pinto. ,,Nu gaat het verhaal niet meer over alleen Kratos en Atreus, maar over hoe iedereen omgaat met hun problematiek en probeert een beter mens te zijn.”

Valquez: ,,Het verhaal gaat ook vaak over dingen loslaten. Tijdens het spelen kom je steeds weer personages tegen die moeite hebben afscheid van iets of iemand te nemen.”

Hommage aan The West Wing

Het maakt van God of War:Ragnarök een wat intiemere ervaring dan andere actiegames. Dat zie je ook terug in de casting: Kratos wordt bijvoorbeeld wederom gespeeld door Christopher Judge, die bekend werd in de Stargate-televisieseries. Hij probeert een gameheld neer te zetten die vaak met tegenzin vecht, en zijn zoon op het juiste pad probeert te houden.

De rol van de grote schurk Odin is weggelegd voor Richard Schiff, die een Emmy won voor zijn rol als scriptschrijver Toby Ziegler in The West Wing. ,,Met hem in de game, moesten we wel een scene schieten die doet denken aan The West Wing. Waarbij je rondloopt en een gesprek met elkaar voert”, vertelt ook Valquez.

Quote Je wil een emotie zo subtiel in beeld brengen, dat mensen vergeten dat ze naar een geanimeer­de game zitten te kijken Bruno Valquez, Animatieregisseur God of War

‘Iedere acteur begint eerst met dansen’

De acteurs worden in strakke pakken vol met witte bolletjes gehesen, die zelfs hun kleinste bewegingen digitaliseren. Hierdoor wordt hun acteerwerk rechtstreeks in de game geladen. Valquez vertelt lachend: ,,Iedere acteur die dat pak voor het eerst aandoet en zichzelf ziet, begint dan meteen met dansen”. Of die dansvideo’s ooit als extraatje worden vrijgegeven? ,,Wie weet, misschien ooit.”

Het animeren van een brute gevechtsanimatie kan volgens Valquez net zo moeilijk zijn als het in beeld brengen van een klein glimlachje. ,,Je wil een emotie zo subtiel in beeld brengen, dat mensen vergeten dat ze naar een geanimeerde game zitten te kijken.” Pinto: ,,We hebben mensen die heel goed zijn in het maken van gezichtsanimaties en helpen om dat acteerwerk goed in beeld te brengen.”

Enthousiast ontvangen

Het lijkt hoe dan ook allemaal goed uit de verf te zijn gekomen: vroege recensies van de game zijn bijna allemaal laaiend enthousiast. ,,God of War: Ragnarök is een heerlijke actiegame”, schrijft bijvoorbeeld technologiesite Tweakers. Het is duidelijk dat dit een doorontwikkelde versie is van God of War uit 2018, maar Ragnarök doet alles nog beter. Knap, want God of War was ook al een uitstekende game.”

God of War: Ragnarök is vanaf 9 november verkrijgbaar voor PlayStation 4 en 5.

