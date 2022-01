Een Pokémon-game kopen voor je kind? Maar welke dan?

Het zal menig niet-kenner wel eens zijn overkomen: je schaft met de allerbeste bedoelingen een nieuwe game aan, maar de ontvanger in kwestie kijkt bij ontvangst sip en beteuterd. Verkeerd computerspel aangeschaft, vergist in de titel.



Toegegeven, het is ook niet altijd even duidelijk. Zo draagt de nieuwste voetbalgame FIFA steevast het jaartal dat nog komen moet: de FIFA-game die vorig jaar verschenen is, is dus FIFA 22 en de nieuwe titel die in oktober 2022 zal verschijnen, zal FIFA 23 heten. En wilde de puber nu Far Cry 5 of Far Cry 6?

Met Pokémon-games is het helemaal lastig omdat er vaak meerdere nieuwe delen tegelijk uitkomen én omdat er nogal wat spin-offs zijn. Dat terwijl deze week een nieuw deel verschijnt, en de vraag om Pokémon geheid weer zal toenemen. Als je de volgende zaken in acht neemt, moet het goedkomen.

Hoofdserie: altijd als ‘tweeling’

Wanneer een gamer graag de nieuwe Pokémon-game voor een verjaardag of een andere feestelijke aangelegenheid wil hebben, zal het negen van de tien keer gaan om de hoofdserie Pokémon-spellen. Deze gameserie is gestart in 1996 in Japan voor de gameboy en was pas in 1999 in Europa beschikbaar.

Opvallend is dat er altijd twee versies tegelijkertijd verschijnen. In Europa was dat als eerst Pokémon Red Version en Pokémon Blue Version. Beide games zijn nagenoeg identiek, alleen het aanbod aan kleurrijke, te vangen monstertjes per versie verschilt en dat spelers onderling unieke Pokémon met anderen kunnen uitwisselen. Sindsdien zijn er van de hoofdserie altijd twee versies tegelijkertijd verschenen.

Voor de Nintendo Switch verschenen respectievelijk in 2018 Pokémon: Let’s Go, Pikachu! en Let’s Go, Eevee!, in 2019 Pokémon Sword en Pokémon Shield en eind 2021 Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl. Het maakt voor de gameplay dus helemaal niet uit welke versie je koopt, al zal deze opmerking voor verstokte fans wellicht voelen als ‘vloeken in de kerk’. Als het kan, check voor de zekerheid welke editie je kind wilde hebben.

Andersoortige Pokémon-spellen

Naast de hoofdserie zijn er tal van spin-offs en andere series geweest en sommige blijven terugkomen. Bekende en minder bekende series van de afgelopen jaren zijn Pokémon Rumble, Pokémon Ranger, Pokémon Mystery Dungeon en Pokémon Snap. Die laatste is een spel waarbij de speler zoveel mogelijk wezentjes moet fotograferen. Pokémon Pokken Tournament verdient een bijzondere vermelding: het gaat hier om een heus vechtspel van de makers van Tekken.

Speciale aandacht is er voor Pokémon Legends: Arceus (28 januari 2022 beschikbaar) voor de Nintendo Switch. Het betreft een open-wereld Pokémon spel dat teruggaat in de tijd en vrijere gameplay oplevert. Het spel laat je nog steeds Pokémon vangen maar doet op een modernere manier dan veel spelers tot dusver gewend waren van de serie. Wil je kind de nieuwste Pokémon, dan is de kans op het moment van schrijven groot dat deze wordt bedoeld.

Pokémon GO

Natuurlijk mag de gratis game voor de smartphones (Android en iOS) niet onbesproken blijven. Het idee achter het Pokémon GO – in de echte wereld met behulp van augmented reality de bekende en minder bekende Pokémon vangen, waar je je ook op dat moment bevindt, – blijft populair. Het spel werd in 2016 gelanceerd en nog altijd spelen gemiddeld tussen de 500.000 en 1 miljoen mensen de game per dag. Het spel is in totaal ruim 1 miljard keer gedownload. Bijkomstig voordeel: de game is gratis te downloaden maar kent wel in-app aankoopmogelijkheden.

