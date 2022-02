Een van de grootste game-wereldhits komt dit jaar uit Nederland

De game-industrie is inmiddels groter dan de filmwereld, en een van de grootste games dit jaar is afkomstig uit ons eigen landje. Vanaf deze week ligt de Amsterdamse game Horizon Forbidden West in de winkels.

Gamen is allang niet meer voor alleen maar pubers. Generaties die na de jaren 80 met videogames zijn opgegroeid spelen in 2022 nog steeds regelmatig een spelletje. Uit onderzoek van marktbureau Multiscope in 2020 bleek dat ongeveer 7,6 miljoen Nederlanders iedere dag gemiddeld een uur games spelen, bij elkaar bijna een half miljard minuten per dag. In de Verenigde Staten, waar veel van de grootste spellen worden gemaakt, levert de game-industrie inmiddels meer geld op dan die van films en muziek bij elkaar opgeteld.

De Amsterdamse studio Guerrilla Games is een wereldspeler op die markt. Ze maakten in 2017 het spel Horizon Zero Dawn, bedoeld als een soort tegengeluid op eerder door hen gemaakte grauwe schietspellen. ,,In plaats van een stoere soldaat wilden we een vrouwelijk personage in een kleurrijke wereld”, vertelt gameregisseur Mathijs de Jonge.

Grootste mediaproductie van Nederland

,,Horizon is vergelijkbaar met een Avatar-film uit Hollywood”, vertelt Jan-Pieter van Seventer van de Dutch Game Garden. Zijn bedrijf helpt gamebedrijven en individuele ontwikkelaars in Nederland. ,,Dit is de grootste mediaproductie van Nederlandse bodem. Er is geen speelfilm die hier aan kan tippen, en ik denk zelfs niet dat de mediaformats uit Hilversum dit evenaren qua impact.”

Hij denkt dat Guerrilla in de wereldwijde top 20 van gamebedrijven staat. Het bedrijf is ongeveer even groot als de studio’s die spellen zoals Uncharted, Marvel’s Spider-Man, Halo Infinite en Destiny 2 hebben gebouwd. Internationale hits die ook vele miljoenen keren zijn verkocht.

Een wereldwijde hit

Het eerste deel werd alom geprezen door recensenten. ‘Guerrilla Games is er in geslaagd een openwereldgame af te leveren die beschikt over alles wat je daarbij wil zien’, schreef technologiesite Tweakers in zijn recensie. Het is volgens het Amerikaanse Polygon een spel ‘dat continu het gevoel geeft dat het gemaakt is door enthousiaste mensen, waardoor je er snel fan van wordt’.

Zero Dawn was een hit, weet Newzoo-marktanalist Rhys Elliott. ,,Er werden meer dan twintig miljoen kopieën verkocht, wat het een van de meest succesvolle PlayStation-games aller tijden maakt. Knap, vooral als je bedenkt dat de PlayStation 4-gameconsole meer dan 100 miljoen keer over de toonbank is gegaan.

Van Seventer: ,,Ik durf te zeggen dat ze een omzet van tussen de 500 miljoen en 1 miljard euro hebben gedraaid.” Daarmee zijn de productiekosten dikwijls terugverdiend. Hoewel niet bekend is wat de Amsterdamse maker kwijt was om het spel te bouwen, liggen de gemiddelde kosten voor zo’n groot spel op ongeveer 50 miljoen euro.

‘Forbidden West wordt nog succesvoller’

Deze week verschijnt na vier jaar ontwikkeltijd het langverwachte vervolg, getiteld Horizon Forbidden West. Elliott verwacht dat dit een nog groter verkoopsucces zal worden.

,,Forbidden West is ook de eerste grote game die PlayStation Studios dit jaar uitbrengt, en misschien ook wel de meest significante titel die tot nu toe voor de PlayStation 5 is uitgebracht. Veel mensen zullen deze game samen met een PlayStation 5 kopen naarmate de nieuwe spelcomputer beter verkrijgbaar is.”

Champagne en daarna even pauze

Nu de game in de winkels ligt is Guerrilla Games in elk geval klaar met zijn jarenlange productiewerk. Op vrijdagmiddag gaat er een champagnefles open, maar of er daarna aan een vervolg gewerkt wordt wil De Jonge niet zeggen. ,,Ik ga eerst denk ik even een pauze pakken, iets nieuws doen.”

Wel kan De Jonge nu eindelijk vrijuit praten met zijn twee zoontjes, die hij jarenlang niet te veel over zijn werk durfde te vertellen omdat geen enkel geheim over de game naar buiten mocht lekken. ,,Er was dan een kans dat het via het schoolplein de wereld ingaat, en dat wil ik niet op mijn geweten hebben.”

