Groninger Tobias stopte met werken om games te maken, heeft nu 40.000 euro ingezameld

De Groningse gameontwikkelaar Tobias Schnackenberg is vorig jaar gestopt met zijn vaste baan om al zijn tijd te steken in zijn westerngame Above Snake . Daar heeft hij na een succesvolle crowdfundingscampagne alle ruimte voor.

Toen Tobias jong was, knutselde hij al graag met games door zelf levels te creëren. ,,Ik vond het altijd leuk om te zien dat mensen spelen wat ik heb gebouwd”, vertelt Schnackenberg. Toen hij tijdens zijn studie een game mocht bedenken, merkte hij weer hoeveel lol hij erin had. Vervolgens ging hij in zijn vrije tijd kleine projectjes maken. ,,Het was nooit de bedoeling om dit professioneel te doen. Het was leuk voor de avonden en de weekenden.”

Begin 2021 ging Schnackenberg toch wat serieuzer aan de slag met een westerngame, genaamd Lonesome. Toen hij het eerste hoofdstuk na vier maanden knutselen online plaatste, werd er verrassend goed op gereageerd. De Groninger werd vervolgens benaderd door meerdere uitgevers. ,,Dat was de eerste keer dat ik dacht: hier kan ik een baan van maken.” Toen heeft hij een contract afgesloten met zijn huidige uitgever, waarin onder meer staat dat er voor de financiering een campagne op crowdfundingswebsite Kickstarter nodig was.

Omdat Lonesome geen sterke titel is die je in zoekmachines als Google terugvindt, veranderde Schnackenberg de naam in Above Snakes. Die is gebaseerd op een oud westerngezegde: als je jezelf boven de slangen houdt, dan betekent het dat je aan het overleven bent. Het doel in de game is om je staande te houden terwijl de doden opstaan.

‘Ik kan toch mensen kwetsen’

De Kickstarter-campagne is een succes, want het doelbedrag is al ruimschoots gehaald. ,,Ik had niet de zekerheid dat het zou gaan lukken”, geeft Schnackenberg toe. Eind vorig jaar had hij al zijn baan als softwareontwikkelaar opgezegd om fulltime games te maken, nog voordat het geld ingezameld was. ,,Het is een sprong in het diepe, dus dit is echt een dikke opluchting. Ik heb nu genoeg geld om tenminste tot de release van de game te kunnen overleven.”

In Above Snakes bouw je zelf de levels door tegels te plaatsen. Die tegels zorgen elke keer voor een ander spelverloop. Het hoofdpersonage in de game is een inheems Amerikaanse vrouw, maar Schnackenberg is een Europese, witte man. Van dat grote verschil is hij zich bewust: ,,Ik ben in contact met mensen die veel meer expertise hebben rond dit onderwerp dan ik. Ik vind het belangrijk om mensen te raadplegen om te vragen wat belangrijk is en waar ik op moet letten.”

,,Ik heb bewust gekozen voor een fictief land, zombies en een paar magische dingen in de game, om te kunnen zeggen: het is echt fictie.” Toch verschuilt Schnackenberg zich niet achter dat argument. ,,Ik probeer niet alles historisch correct te doen, maar ik moet heel voorzichtig zijn. Ik kan toch mensen kwetsen.”

De jurk en tent klopten niet

De gamemaker heeft al wat feedback ontvangen over zijn keuzes, zoals dat de tenten niet goed waren of de jurk van het hoofdpersonage niet klopte bij haar achtergrond. Op de Kickstarter-pagina roept hij mensen op vooral aan de bel te trekken als ze vinden dat de game geen recht doet aan een cultuur waarnaar die verwijst. Dan gaat hij het gesprek aan, belooft hij.

Schnackenberg werkt onder andere samen met een hoogleraar uit Colorado die veel kennis heeft van de Amerikaanse geschiedenis. Tevens spreekt hij mensen van inheems Amerikaanse stammen. ,,Het is een gevoelig onderwerp”, benadrukt de maker. ,,Het is niet gevoelig omdat het over ‘native Americans’ gaat, maar omdat er in games in het verleden heel veel fouten zijn gemaakt en dan wordt er niet geluisterd. Omdat die mensen in de minderheid zijn, worden ze genegeerd. Dat vind ik gevaarlijk.” Above Snakes moet begin 2023 uitkomen.

