Het is Wereld Scrabble Dag: dit zijn de beste alternatieven voor Wordfeud

Vandaag, 13 april, is het Wereld Scrabble Dag. Een mooie gelegenheid om de app Wordfeud weer eens aan te zwengelen. Of juist om een van deze alternatieven te spelen.

Het wereldberoemde bordspel Scrabble, wie is er niet groot mee geworden? De houten plankjes, lettersteentjes, het grote bord dat je uit moest vouwen zijn om melancholisch van te worden.



Het populaire spel werd ooit verzonnen door Alfred Mosher Butts die op 13 april 1899 werd geboren. Hij bedacht Scrabble in 1938. De app Wordfeud is natuurlijk precies dat: Scrabble in app-vorm, en ook die game is nog steeds erg populair. In 2020 werd Wordfeud nog bijna 500.000 keer door Nederlandse spelers gedownload. Wij verzamelden vijf leuke varianten waarvan er twee in het Nederlands en drie in het Engels zijn.

Wurdian

Beschikbaar voor Android, iOS

Het door de Nederlander Ronald van den Berg bedachte Wurdian is ook meteen het beste Scrabble-spel op deze lijst. Het verbetert het woordspel op heel veel fronten en is gewoon in het Nederlands te spelen. Wat te denken van 3- en 4-speler-spellen, een snelspeel-optie met 90 seconden per zet en een volledige geautomatiseerde toernooifunctie.



Daarnaast kun je jouw statistieken inzien zonder dat je hoeft te betalen en heeft de app de mogelijkheid om definities van gespeelde woorden op te zoeken, je zetten te controleren voordat je ze instuurt, je eigen bordkleuren samen te stellen, en het verloop van een spel terug te zien in een replay-optie. Echt een hele dikke aanrader.

Words with Friends Classic, Words With Friends 1 & 2

Beschikbaar voor Android, iOS

Words with Friends was lange tijd erg populair en er zijn drie varianten. De klassieke versie komt het dichtst in de buurt van de ouderwetse Scrabble-ervaring zonder allerlei poespas, maar als je juist een wat modernere take wilt op het aloude woordspel dan is deel 1 of 2 wellicht een betere keuze.



Nadeel: de game is in zes talen beschikbaar maar Nederlands is er daar geen van.

Classic Words

Beschikbaar voor Android, iOS

Het leuke van Classic Words is dat je ook tegen de computer kunt spelen, naast tegen andere spelers van vlees en bloed. Er zijn zes moeilijkheidsniveaus - van beginner tot expert - en voor de rest is dit gewoon Scrabble alleen dan onder een andere naam.



De game is in zeven talen beschikbaar waaronder, jawel, het Nederlands. Helaas zitten er taalkundig wel de nodige foutjes in.

Scrabble Go

Beschikbaar voor Android, iOS

Uiteraard heeft Scrabble ook een eigen officiële app en die heet Scrabble Go. Naast een klassiek Scrabble-bord kent deze app allerlei variaties op bekende en minder bekende woordspelletjes. Je kunt spelen tegen de computer of andere mensen en je Facebook-account integreren om online op te scheppen als je wint.



Ook zijn er competitieve modi zoals Duels, Tumbler, Rush, en Word Drop en kun je in Scrabble-leagues of in de oefenmodus spelen. De app is niet beschikbaar in het Nederlands, maar wel in het Engels.

Upwords

Beschikbaar voor Android, iOS

Upwords is een leuke variant voor Scrabble-liefhebbers die net wat anders doet. Het doel is opnieuw om mooie woorden te maken maar deze keer door letters horizontaal, verticaal én gestapeld bovenop bestaande letters te leggen om al gevormde woorden te veranderen in nieuwe.



Je kunt het opnemen tegen een computertegenstander met vier vaardigheidsniveaus of het in de online multiplayermodus strijden tegen vrienden of onbekenden. Een chatfunctie, statistieken en ranglijsten ontbreken niet. Een Nederlandse taaloptie helaas wel.

