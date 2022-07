Je eigen game uitgeven, hoe werkt dat?

Na jarenlang te zwoegen op je passieproject is het klaar: je game is af. Nu wil je natuurlijk dat mensen het gaan spelen en het liefst verdien je er ook wat geld mee. Hoe gaat dat in zijn werk?

In de game-industrie werken de meeste gamemakers samen met uitgevers. De gamemaker maakt de game, waarna de game-uitgever voor de rest zorgt. Zo bepaalt de uitgever de prijs van het product, zorgt hij dat het spel in de winkels komt te liggen, het onder de aandacht komt bij de pers en wordt de marketing geregeld.

Het is ook goed mogelijk om je game zelf uit te geven. Je hebt dan veel meer controle over wat er met jouw game gebeurt en kan meer van de inkomsten in eigen zak steken. Of dat moeilijk is ligt er vooral aan in welke digitale winkel je jouw game wil zien.

Regels en meer dan een game

Wat bijna alle digitale winkels gemeen hebben, is dat ze regels hebben voor wat je game mag bevatten. Denk aan geen pornografie, geen schending van copyright enzovoort. Die regels worden streng en handmatig gecontroleerd. Lees je dus goed in per winkel wat de regels zijn.

Daarnaast vragen winkels nooit alleen om een game. Je moet een beschrijving toevoegen en afbeeldingen en/of video's hebben om je game te presenteren. Daarnaast moet je weten welke leeftijdsrating je game krijgt, wat de minimale systeemvereisten zijn, hoeveel geld je er voor vraagt, wanneer de game uitkomt, enzovoort. Het is slim om dat allemaal te bepalen voordat je jouw game ergens indient.

Spelcomputers zijn het moeilijkst

Waar je dat doet? Spelcomputers zijn de moeilijkste optie. Microsoft, Sony en Nintendo laten niet zomaar alles toe op hun winkels voor de Xbox, PlayStation en Nintendo Switch. De verschillende platformen hebben online portalen voor gamemakers met documentatie over wat er nodig is om games in te dienen.

De moeilijkheid ligt voornamelijk in door de keuring komen en toegang krijgen tot devkits. Devkits zijn speciale versies van de bekende spelcomputers die zijn gemaakt om games op te kunnen testen. Games moeten namelijk wel goed draaien voordat ze in de winkel worden toegelaten. Deze devkits kunnen worden uitgeleend als je met een goed idee komt, maar soms kosten ze ook geld. Zo kost een devkit voor de Nintendo Switch circa 450 dollar.

Steam en Itch.io

De bekendste digitale gamewinkel voor pc is Steam. Als je een pc-game maakt, wil je waarschijnlijk in deze winkel staan. Steam vraagt 100 dollar voor elke game die je indient. Zodra je minimaal 1000 dollar hebt verdiend aan de game, krijg je dit bedrag weer terug. Steam-eigenaar Valve steekt namelijk 30 procent van de inkomsten in eigen zak.​​

Na het indienen van een game op Steam kan het een maand duren totdat er iemand naar gekeken heeft, want er willen veel mensen iets in de digitale winkel publiceren. Steam-concurrent Epic Games Store is wat minder populair dan de winkel van Valve, maar heeft wel een goede deal: Epic pakt maar 12 procent van het geld dat je met de game verdient. Beide platformen zijn wel kritisch in welke games ze toelaten.

Het platform waar je sowieso terecht kan is Itch.io, een onlinewinkel voor passieprojecten. Hier heb je de vrijheid om gratis je game te uploaden. Weet je niet zeker hoeveel geld je ervoor moet vragen? Dan kun je dat bij Itch.io door de koper laten besluiten. Itch.io zelf pakt standaard 10 procent van de inkomsten, maar dat bedrag kun je aanpassen en zelfs verlagen tot 0 procent. De moeilijkheid is dan voornamelijk om jouw game onder de aandacht te krijgen.

