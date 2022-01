Komt Call of Duty straks niet meer op PlayStation uit?

Het is nieuws dat in de gameindustrie inslaat als een bom: Microsoft koopt uitgever Activision Blizzard voor ruim 60 miljard euro. Het is de grootste overname ooit in de gamewereld, maar wat koopt Microsoft allemaal voor dat geld?

Activision Blizzard bestaat eigenlijk uit drie grote pijlers, die door fusies en overnames tot één bedrijf zijn samengesmolten: Activision, Blizzard en King. Microsoft koopt nu dus dat hele pakket aan bedrijven en ontwikkelstudio’s.

Call of Duty

Binnen de Activision-tak is de populaire shooter-serie Call of Duty het bekendst. Elk jaar komt hier een nieuwe game van uit, waarin spelers in de schoenen stappen van een soldaat in een bestaande of fictieve oorlog. De games zijn ongekend populair en verkopen jaarlijks miljoenen exemplaren. Ook is er een gratis te spelen versie genaamd Warzone, waarin tientallen spelers strijden tot er nog eentje over is. De mobiele versie van Call of Duty brengt daarnaast ook veel geld in het laatje.

World of Warcraft

Blizzard bestaat al sinds begin jaren 90, maar hoort door een fusie sinds 2008 bij Activision. Het bedrijf is verantwoordelijk voor veel geliefde klassiekers, met name op pc. Games als StarCraft en Diablo worden nog steeds door miljoenen mensen gespeeld. Ook Overwatch, een populaire multiplayer-shooter uit 2016, zit in hun portfolio. Van zowel Overwatch als Diablo zijn nieuwe delen aangekondigd, en laatstgenoemde krijgt dit jaar ook een versie voor mobiele telefoons.

Met World of Warcraft populariseerde Blizzard het MMO-genre, waarin vele spelers tegelijk in een online wereld rondlopen en samen vechten tegen allerlei monsters. De game kwam oorspronkelijk uit in 2004, maar wordt tot de dag van vandaag door miljoenen spelers gespeeld, die daar een maandelijks abonnement voor betalen. King is de laatste pijler binnen het bedrijf. De naam is onder gamers misschien het minst bekend, maar King brengt absoluut veel geld binnen. Het bedrijf is gespecialiseerd in mobiele games, met als bekendste spellen de Candy Crush-serie. Het bedrijf haalde in 2020 een omzet van bijna 2 miljard euro.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Microsoft wil zijn game-abonnement spekken

De overname is wederom een grote deal voor Microsoft, dat vorig jaar nog Bethesda kocht voor ruim 6 miljard dollar. Daarmee kreeg het Amerikaanse bedrijf de controle over titels als The Elder Scrolls, Fallout en Doom. Deze overnames passen in de strategie van Microsoft, dat zich naast zijn eigen spelcomputer Xbox ook richt op het streamen van games op bijvoorbeeld telefoons en tablets.

Het bedrijf biedt daarbij ook de abonnementsdienst Game Pass aan, een Netflix-achtige dienst waarbij gamers voor een vast bedrag in de maand een bibliotheek aan spellen tot hun beschikking krijgen.

Die bibliotheek moet natuurlijk wel gevuld worden met games. Microsoft sluit daarvoor vaak deals met andere ontwikkelaars, maar zet sowieso de spellen uit zijn eigen stal direct op Game Pass. Daar komen door deze overname dus ook de titels van Activision Blizzard bij.

Grote klap voor PlayStation: games straks exclusief?

Niet alleen is het een steun in de rug van deze dienst, maar waarschijnlijk ook een grote klap voor concurrent Sony en zijn PlayStation-consoles. Het ligt voor de hand dat populaire titels als Call of Duty straks niet meer op de PlayStation 5 verschijnen. Dat is althans de strategie die Microsoft bij Bethesda aanhoudt: de langverwachte scifi-game Starfield van Bethesda verschijnt dit jaar bijvoorbeeld exclusief op Xbox en pc.

Tegelijkertijd durft Microsoft daar nu nog niks concreets over te zeggen, vermoedelijk uit angst dat marktwaakhonden dan de overname niet meer goedkeuren. De techreus belooft alleen ,,games op andere platformen te blijven ondersteunen”. Dat kan echter ook slaan op alleen huidige games, en dat in de toekomst spellen exclusief voor Xbox verschijnen.

Duurste game-overname ooit

Het bedrag van ruim 60 miljard euro maakt deze overname verreweg de grootste ooit in de game-industrie. Het record werd eerder deze maand nog gezet door Take-Two, dat voor ruim 11 miljard euro het bedrijf Zynga overneemt.

De overname van Activision is dus bijna zes keer zo duur, vergelijkbaar met de prijs die Disney betaalde voor Fox, een van de grootste overnames in de mediawereld.

Werkcultuur bij Activision

De overname is niet alleen opvallend door het geld dat ermee is gemoeid, maar ook vanwege de controverse rond de geplaagde uitgever. Het bedrijf ligt al langer onder vuur om seksisme en wangedrag op de werkvloer. Ook de naam van topman Bobby Kotick werd in beschuldigingen genoemd.

Werknemers demonstreerden en riepen Kotick op om ontslag te nemen, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Wel loopt er een onderzoek naar de misstanden en zijn er tientallen werknemers ontslagen om hun rol in de werkcultuur binnen het bedrijf.

Kotick blijft vooralsnog wel de baas van Activision Blizzard, maar als de deal rond is, zal het bedrijf als geheel onder Microsoft-topman Phil Spencer vallen. Die zegt waarde te hechten aan een gezonde werkcultuur: ,,We geloven dat creatief succes en autonomie samengaan met het behandelen van iedereen met waardigheid en respect. Daar houden we alle teams, en alle leiders, aan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.