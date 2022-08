Lego is 90 jaar oud: Deze Nederlanders zijn beroemde blokkenbouwers geworden

Negentig jaar geleden timmerde een Deen een houten auto, en de rest is geschiedenis. Speelgoedgeschiedenis. Vandaag viert het immens populaire Lego de negentigste verjaardag. In die tijd is veel veranderd, ook aan het iconische blokje. Anno nu heeft dat steeds vaker elektronica aan boord en flirt het met het digitale gamedomein. Wat ons doet afvragen: hoe ziet de Lego van 2112 eruit?

Dat hij met zijn handgemaakte houten auto in 1932 de eerste steen legde voor een wereldwijd speelgoedimperium zal Ole Kirk Kristiansen niet hebben durven dromen. Negentig jaar later groeien hele generaties op met Lego: niet met de trekeend of jojo van toen, maar het plastic bouwsteentje dat al in 18.000 sets opdook. Lego schopte het tot de plastic hoeksteen van het creatieve gezinsleven. Dat deed het door nooit stil te staan, maar zich continu aan de tijdgeest aan te passen en waar nodig opnieuw uit te vinden.

Een van de innovatieve krachten van de Denen is de Nederlander Jonathan Bennink. Bij het tv-publiek vooral bekend als de Brickmaster van Lego Masters, maar zijn eigenlijke werkomschrijving is ‘product owner’ oftewel hoofdverantwoordelijke voor onder andere Lego Dimensions en Lego Mario.

Volledig scherm Jonathan was de Brickmaster in tv-programma Lego Masters, en werkt nu al jaren in het diepste geheim aan projecten bij Lego. © Jonathan Bennink

SimCity met Lego-blokjes

Acht jaar geleden wist Bennink zich met een open sollicitatie in de kijker te spelen. Dat was dan ook niet een lullig briefje, maar een geavanceerd prototype van een speelset waarvan hij dacht dat het dé toekomst zou weerspiegelen. ,,In 2012 deed ik marktonderzoek en bedacht me dat gamen in de toekomst alleen maar aan populariteit zou winnen. Dus ontwierp ik een combinatie Sim City en Farmville, stopte RFID-antennes en allerhande sensoren in de blokjes zodat je geen tablet of telefoon nodig had om het te spelen.”

,,Sommige steentjes waren kippen, andere steentjes de eieren die met oplichtende led’s lieten zien dat ze rijp waren om naar de bakker te worden gebracht. Enzovoorts. Die set ging achter in de auto naar de presentatie in Denemarken. Twee weken later kon ik als freelancer beginnen, een half jaar later kwam ik in vaste dienst.”

Ver zijn tijd vooruit

Benninks Sim-Lego was zijn tijd ver vooruit, want het is overduidelijk een vroege voorloper van de Lego Mario-sets die nu in de winkelschappen liggen. ,,Lego Mario is ons eerste grote product waar je een scherm eigenlijk helemaal niet meer nodig hebt, omdat je het volledig fysiek kan spelen. Dat is een kolfje naar mijn hand. De rode draad in mijn jeugd is dat ik altijd mijn eigen speelgoed maakte. Dat begon met Lego, maar op een gegeven moment mocht ik in de schuur aan de slag met hout en elektronica.”

,,Mijn vader stelde een hele lijst op van apparaten waar ik wel en niet aan mocht zitten: die eerste rij werd gelukkig met het jaar groter. Wat ik maakte? De helikopter van de tv-serie Air Wolf bijvoorbeeld. Die bouwde ik eerst in Lego, wel een meter lang, en daarna in hout, met werkende wieken en rotors.”

Op dit moment werkt Bennink alweer anderhalf jaar aan een top secret-project, dat als het goed is in 2025 in de winkel ligt. “Ik verklap niks, maar we hebben met Lego Mario een vorm gevonden die én goed aanslaat én die kinderen op een nieuwe manier naar Lego laat kijken. Je kunt dus iets in dezelfde trant verwachten, met blokjes met geïntegreerde technologie.”

Populaire Lego-YouTuber

Rond dezelfde tijd dat Bennink Lego een tech-injectie gaf, herontdekte Berthil van Beek het speelgoed uit zijn jeugd. Nu is hij ook praktisch elke dag weer in de weer met de steentjes. Van Beek is niet de eerste de beste AFOL (Adult Fan of Lego oftewel volwassen Lego-fan), maar een MOC-er. Dat laatste staat voor My Own Creation: eigen ontwerpen dus.

Zijn YouTube-kanaal toont de meest fantastische machines: schitterend om te zien, supercomplex om te ontwerpen. ,,In sommige zit een paar maanden werk. En dan komen daar nog de bouwinstructies bovenop. Dat kost zomaar nog eens een week. Sommige MOC-ers bieden die te koop aan, ik stel ze als gratis download ter beschikking op Rebrickable.com. Gewoon, omdat het voor mij een hobby moet blijven en omdat het leuk anderen te inspireren. Ik krijg foto’s uit de hele wereld van mijn designs. Te gek.”

Bouwsels meer dan 600.000 keer bekeken

Ook te gek zijn de aantallen die sommige van zijn creaties op YouTube noteren. ,,Mijn Rainbow Wavescoort meer dan 600.000 views, wat heel goed is voor Lego-begrippen.” Maar de mooiste view, dat vindt Van Beek misschien wel die van Eva Longoria, bij wie hij in een Spaanse tv-show zijn Lego-scheppingen mocht demonstreren.

Wat bepaalt eigenlijk of een MOC het tot kijkcijferkanon schopt? ,,Het moet én iets zijn wat nog niet eerder is bedacht én tegelijkertijd aantrekkelijk ogen. Vooral dat eerste is de uitdaging. Mensen denken gemakkelijk dat ik met twee miljoen views helemaal binnenloop. Maar ik hou er zo’n vijfhonderd euro aan over. Koop ik een flinke Lego-set - wat ik nog regelmatig doe natuurlijk - dan ben ik dat alweer kwijt”, lacht Van Beek.

Lego in 2112

Ole Kirk Kristiansen had de huidige Lego-varianten nooit kunnen voorspellen. Maar hoe zou het speelgoed er over nog eens negentig jaar van nu uitzien? Brickmaster Bennink: ,,Ik geloof dat het ook dan nog steeds een fysiek blokje is, want dat aspect stimuleert de creativiteit. Ligt een tafel vol steentjes, dan is het ontzettend moeilijk om ze níet op te pakken en in elkaar te zetten.”

,,De toekomst waar ik aan werk is om kinderen en volwassen te inspireren om met dat steentje én digitale technologie dingen te bouwen en tot leven te brengen. Misschien dat het Lego-bouwsel van 2112 wel automatisch herkent wat het is, en bijpassende geluiden en lichteffecten produceert. Of misschien wel spontaan gaat zweven of vliegen...”

