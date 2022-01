Met dit spiekbriefje snap je wat je gamende kind nou zegt

De gamesindustrie is de grootste entertainmentindustrie ter wereld. Met 2 miljard gamers wereldwijd is het waarschijnlijk dat je wel een zus, zoon of zwager hebt die gamet. Maar ‘AAA’, ‘DLC’: wat betekenen al die termen eigenlijk?

AAA-games

AAA (ook wel triple-a) is een budgetterm: het staat officieel voor games die de hoogste budgetten van vele miljoenen euro’s krijgen. In de praktijk is AAA het videogame-equivalent van een blockbusterfilm in Hollywood.

Console

Een spelcomputer, meestal de Nintendo Switch, Sony's Playstation 4 en 5 of Microsofts Xbox One en Series X/S.

First-person en third-person

Deze termen worden vooral voor schietgames gebruikt. Ze omschrijven het perspectief dat je als speler hebt: kijk je door de ogen van het hoofdpersonage (first-person, de ik-vorm) of kijk je naar zijn rug terwijl je hem bestuurt (third-person, de hij-/zij-vorm)?

Multiplayer/singleplayer

Een multiplayergame is bestemd voor meerdere spelers tegelijkertijd. Dat kan in een competitieve context zijn, maar ook bijvoorbeeld samen puzzelen. Een singleplayergame is het tegenovergestelde: die speel je alleen.

Shooter

Een schietgame.

Roleplaying game (RPG)

In goed Nederlands: rollenspel. Rollenspellen stammen af van bordspellen als Dungeons & Dragons. In videogames betekent de term RPG dat je een bepaalde mate van controle hebt over wie je personage is en hoe hij tijdens het spel verandert; wordt hij bijvoorbeeld slimmer of sterker?

Hack-and-slash

In dit soort games ligt de nadruk op vechten met messen, zwaarden en andere scherpe dingen. Hack-and-slash-games kenmerken zich meestal door hun snelheid en nadruk op er stoer uitzien.

Battle royale

Een gamevorm die populair werd door games als Fortnite. In een battle royale worden veel spelers tegelijkertijd op een begrensd gebied losgelaten. Ze worden langzaam naar één plek gedreven, en de laatste die het overleeft wint.

Experience points (exp/XP)

Punten die je tijdens het gamen verdient en waarmee je je personage kan verbeteren, bijvoorbeeld door ze sterker of slimmer te maken.

Cheesing

Op een flauwe manier een spel winnen. Bijvoorbeeld je achter een muurtje verstoppen en vijanden met pijl en boog doodschieten.

Coöp

Ook wel co-op, kort voor ‘coöperatief’. Een spel waarin gamers samen spelen en elkaar helpen, in plaats van proberen om elkaar te verslaan.

Cross-platform

Als de ene speler bijvoorbeeld een PlayStation heeft en de ander een iPhone, en ze toch samen kunnen spelen, is er sprake van cross-platform.

Downloadable content (DLC)

Een toevoeging voor een spel die je niet fysiek in de winkel koopt, maar die je moet downloaden. Denk aan een extra missie voor een game, of een nieuwe outfit.

Damage per second (DPS)

Schade per seconde. Het is een veelgebruikte maatstaf voor hoe effectief een vechtend personage kan zijn. Een personage die met een hamer in drie seconden tijd negen punten schade doet, heeft net zoveel DPS als een personage die met een dolk in één seconde drie punten schade doet.

Farming of grinding

Heel vaak dezelfde handeling uitvoeren om zo bijvoorbeeld genoeg punten op te sparen om een nieuw wapen te kopen.

Indie-game

Indie staat voor independent, oftewel onafhankelijke games. Een wat vage term die in de meest brede zin slaat op games die geen AAA-budget hebben. Indie-games kunnen experimenteel en kunstzinnig zijn, maar ook hypercommercieel.

Lokalisatie

Lokalisatie houdt in dat een game bijvoorbeeld zoveel mogelijk ‘vernederlandst’ wordt. Dat proces strekt zich uit van vertalen van de menu’s en dialogen tot culturele verwijzingen.

Massively multiplayer online game (MMO)

Een game waarin heel veel spelers tegelijkertijd in dezelfde wereld aanwezig zijn. World of Warcraft is de bekendste.

Multiplayer online battle arena (MOBA)

Bekend van spellen als League of Legends, het spel waar de Netflix-serie Arcane op gebaseerd is. In een Moba zie je de wereld doorgaans van bovenaf. Twee groepjes spelers kiezen verschillende personages en proberen elkaars basis te vernietigen.

Non-player character (NPC)

Elk personage dat niet door een menselijke speler wordt bestuurd.

Roguelike

Een populair spelgenre waarbij elke spelsessie anders is. Ga je dood, dan wordt de hele wereld door elkaar gehusseld. Zo komen vijanden bijvoorbeeld op andere plekken te staan.

Open world

Een game die niet bestaat uit een reeks missies of levels die elkaar opvolgen, maar uit een grote spelwereld waar je vrij in kan rondlopen, zoals een eiland.

Sandbox

Een sandbox is een letterlijke speeltuin: je wordt als speler niet aan de hand vastgehouden, maar beslist zelf wat je in de spelwereld wil gaan doen. Meestal zijn open world games ook sandboxes en andersom, maar niet altijd.

Quest

Een missie, waarbij de speler een opdracht krijgt. Een main quest is een opdracht die belangrijk is voor het verhaal, een sidequest is een extra opdracht die je kan uitvoeren voor een extra wapen of een ander voordeel.

Walking simulator

Een wat denigrerende term voor een spel waarin je het verhaal ontdekt door rond te lopen en dingen te bekijken, in plaats van bijvoorbeeld te vechten of te schieten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.