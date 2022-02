Microsoft en Sony kopen alle gamebedrijven op: worden ze niet te machtig?

En toch valt in de game-industrie de situatie nog wel mee. Tussen die vijf bedrijven bestaat namelijk genoeg concurrentie, en ook daarbuiten is genoeg ruimte voor andere gamebedrijven om op te bloeien. Consolidatie hoeft niet per se slecht te zijn.

Concurrentie

,,Bij consolidatie moet je denken aan een situatie waarbij de meeste macht in handen van een drietal, viertal, misschien vijftal ondernemingen komt te liggen”, vertelt Murco Mijnlieff, persvoorlichter van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het ACM let er in Nederland op dat bedrijven niet teveel macht krijgen. ,,Maar dat hoeft geen probleem te zijn, zolang er maar concurrentie is.”

Geen plek meer

Duurdere games

Marktwaakhond kritisch

Vooraf of achteraf ingrijpen

,,Wij kunnen in feite op twee manieren ingrijpen, vooraf en achteraf”, zegt Mijnlieff. ,,Wat we bij Apple deden, is achteraf ingrijpen: we zien dat een onderneming misbruik maakt van zijn macht en we doen er iets aan. Bij vooraf ingrijpen moet je denken aan een fusie van twee bedrijven. Wij moeten die eerst goedkeuren. We kijken daarbij of het fusiebedrijf niet op de langere termijn een te grote machtspositie kan opbouwen. Zo ja, dan blokkeren we dat.”