Na 25 jaar gaat Ash Ketchum uit Pokémon met pensioen: ‘Kippenvel toen hij kampioen werd’

Na maar liefst 25 jaar komt er een einde aan het avontuur van Ash Ketchum in de Pokémon-serie. Dat is groot nieuws voor fans van het eerste uur, die vaak al sinds de basisschool keken en inmiddels allang volwassen zijn. ,,Ik zou het cool vinden als hij over tien jaar ofzo terugkomt in oudere vorm, want hij is nu al mijn hele leven tien jaar oud geweest.”

Op 1 april 1997 werd in Japan de eerste aflevering van Pokémon uitgezonden, waarna de serie een jaar later ook naar het westen kwam. Het was het begin van een gigantische hype, die gepaard ging met games, een kaartspel en ontzettend veel merchandise. Ruim 25 jaar later is Pokémon één van de meest waardevolle mediafranchises ter wereld geworden.

De animatieserie volgde het avontuur van Ash Ketchum, een 10-jarige jongen die samen met zijn vriend Pikachu de beste Pokémon-trainer ter wereld wilde worden. Tijdens zijn avontuur ving hij monsters, versloeg hij trainers en deed hij mee aan toernooien - maar liefst 19 seizoenen lang.

Al fan sinds vijf jaar oud

,,Als kind keek ik de serie religieus, hoe vroeg ik er ook voor moest opstaan”, weet Jacco Peek nog. Hij was een jaar of vijf toen hij de serie begon te kijken, maar is inmiddels volwassen en het huis uit. Van zijn voorliefde voor games heeft hij zijn werk gemaakt, als hoofdredacteur voor gamesite Gamer.

,,Ik kijk de serie al sinds hij in Nederland is uitgekomen, toen nog op Fox Kids”, vertelt ook de inmiddels 32-jarige Zakaria Taouss. ,,Na seizoen zes ben ik even gestopt, maar de laatste seizoenen heb ik weer gekeken. Toen begon het weer leuker te worden en werd het verhaal interessanter.”

Al decennialang een 10-jarige

In afgelopen jaren werd door fans soms gekscherend over de serie gesproken. Hoewel Ash al 19 seizoenen op reis ging om Pokémon-meester te worden, was hij in de serie nog geen dag ouder geworden. Dat terwijl de fans, die vaak al sinds eind jaren 90 de serie keken en de games en het kaartspel speelden, verder studeerden, banen kregen en het huis uit gingen. Peek keek stiekem toen hij op de middelbare school zat: ,,Dat was gewoon niet zo stoer.”

Ash bleef in de serie aan toernooien meedoen, maar dat ging niet altijd goed. ,,Elk seizoen haalde hij het net niet, werd hij tweede of bereikte hij niet eens de laatste vier”, weet Taouss nog. ,,Hij heeft mij als kind wel echt geleerd hoe je met verlies moet omgaan.”

Eindelijk wereldkampioen

Toen gebeurde eerder dit jaar iets dat onmogelijk leek: hij werd in de tv-serie voor het eerst wereldkampioen. Peek is eigenlijk wel trots op Ash. ,,Aanvankelijk deed het me niet zoveel, totdat ik de daadwerkelijke finale keek en spontaan kippenvel kreeg.”

Ook bij Taouss thuis was het feest: ,,Toen het gebeurde was ik echt mega-happy. Het was ook een heel mooi seizoen want alles kwam weer terug, zoals oude personages en klassieke aanvallen.”

,,De makers weten natuurlijk precies wat ze doen wanneer ze alle iconische pokémon en personages nog even de revue laten passeren”, denkt Peek. ,,Voordat hij éindelijk zijn ultieme doel van de serie behaalt.”

Met pensioen

En nu lijkt de fictieve 10-jarige eindelijk met pensioen te gaan: in een persbericht laat The Pokémon Company weten dat de tv-serie verder gaat zonder Ash en zijn vriendje Pikachu. Er komt een laatste seizoen dat laat zien wat de toekomst voor Ash in petto heeft, waarna twee nieuwe hoofdpersonen aan een nieuw avontuur beginnen.

,,Het is goed zo”, vindt Taouss. ,,Ik heb het idee dat alles is afgerond, er is niet echt meer iets voor hem te doen.” Volgens Peek ,,Het moest natuurlijk ooit gebeuren”. Hij gaat zelf overigens Pikachu veel meer missen, mits die ook uit de serie wordt geschreven. ,,Voor degenen die zijn opgegroeid met Ash is het zeker een ding, maar voor de kinderen die de serie nu ontdekken valt dat wel mee.”

Taouss zou het wel cool vinden als Ash ooit weer terugkeert. ,,Maar dan wel in een wat oudere vorm, want hij is al mijn hele leven tien jaar oud geweest. En dat is wel een beetje gek.”

