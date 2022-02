Op zoek naar een instap-gaminglaptop? Dit is onze favoriet

Voor wie graag games speelt, zijn het dure tijden. High-end videokaarten zijn niet aan te slepen en als je er al aan kunt komen, is de prijs hoog. Laptops met videokaarten om mee te gamen, zijn beter te krijgen en vooral de modellen tot een euro of 1000. Wat moet je dan kopen voor dat bedrag?

Een van de belangrijkste componenten in een gamelaptop is de videokaart. In de prijscategorie tot 1000 euro vind je laptops met een RTX 3050 en RTX 3050 Ti-gpu, en die laatste is de snelste van de twee. Bij voorkeur kiezen we dan ook voor een laptop met 3050 Ti, gecombineerd met een vlotte processor en genoeg werkgeheugen om de games mee te draaien.

In onze zoektocht samen met de redactie van Tweakers kwamen we uit op de Medion E25. Deze is voorzien van een Ryzen 5 5600H-processor, 16GB geheugen en een RTX 3050 Ti-videokaart.

We hebben deze laptop uitgekozen vanwege zijn interne hardware, want van buiten is de laptop niet de mooiste. De behuizing is in zijn geheel gemaakt van zwart plastic. Op de achterkant van het scherm staat het Medion Erazer-logo te midden van verticale banen die op geborsteld metaal moeten lijken. De behuizing voelt op zich stevig aan, maar het geheel is, zoals we wel vaker zien bij dit soort barebonelaptops, niet fraai afgewerkt. Je ziet duidelijk de naden tussen de delen van de behuizing en bij het ontwerp lijken functionele in plaats van esthetische beslissingen doorslaggevend te zijn geweest.

Ook de kwaliteit van de webcam en luidsprekers weet ons niet te overdonderen. De webcam heeft een gebruikelijke resolutie van 1280 bij 720 pixels en daarmee is alles wel gezegd; er wordt niets gedaan om de beeldkwaliteit softwarematig op te krikken. De luidsprekers zijn onder in de behuizing verwerkt en blijken niet veel volume te produceren. Het is alleen voldoende als er niet te veel omgevingsgeluid aanwezig is.

Een deel van de aansluitingen zit aan de achterkant van de behuizing. Dat is vooral prettig als de laptop vaak op een vaste plek staat. Je vindt er de aansluiting voor de oplader, een internetkabel, en monitorkabels. Aan de rechterkant is nog een USB-C-aansluiting aanwezig, maar die kun je niet gebruiken voor externe beeldschermen of om een stroomadapter op aan te sluiten; hij accepteert alleen gewone USB-apparaten.

Benchmarks

De videokaart in de Medion is geconfigureerd op een maximaal verbruik, waardoor hij beter presteert dat vergelijkbare kaarten in andere laptops. Het verschil is alleen niet enorm. Je kunt rekenen op prima prestaties, zelfs als je de grafische instellingen van een game flink opschrijft.

Iets wat ook helpt om de gameprestaties op peil te houden, is de krachtige processor die is ingebouwd. Sommige budgetgaminglaptops moeten het doen met een Intel-processor met vier kernen, die in de praktijk niet altijd voldoende blijft. De krachtigere AMD-chip in de Medion E25 is wel snel genoeg en krijgt ruim baan om zijn maximale prestaties te leveren.

Scherm en accuduur

De Medion E25 is voorzien van een 15,6 inch-scherm dat met 144 beeldjes per seconde kan verversen. Snel is het scherm niet: hij doet er maar liefst 20,1 milliseconden over om het beeld te tonen. Hierdoor kan dat snel verversende scherm je niet helpen om ook sneller in games te reageren.

Voor wat de verdere beeldeigenschappen betreft, springt vooral het relatief hoge contrast in het oog. Dat wordt gecombineerd met een maximale helderheid die in de meeste gevallen voldoet om de laptop fijn te kunnen gebruiken, maar buitenshuis met veel omgevingslicht niet. De kleurweergave is ook niet om over naar huis te schrijven.

Bijzonder aan de Medion E25 is de verwisselbare accu, die de meeste laptops van dit moment niet meer hebben. Dat kan heel praktisch zijn, maar gaat niet het efficiëntst om met de beperkte ruimte: hij is best klein. In combinatie met de krachtige en daarmee onzuinige hardware levert dat een erg korte accuduur op. Doe je het rustig aan, dan haal je net geen vier uur en bij zwaardere belasting gaat het scherm zelfs al na tweeënhalf uur op zwart.

Conclusie

Wil je voor 1000 euro kunnen gamen, dan moet je keuzes maken. De snelste videokaart binnen het budget is een RTX 3050 Ti, maar er zijn maar weinig laptops die daarvan voorzien zijn en bij die laptops is weer op andere punten bezuinigd. Wij zouden voor 1000 euro kiezen voor de prestaties van de Medion E25, maar dat houdt wel in dat je kiest voor een laptop met een niet al te mooi afgewerkte behuizing en een scherm met matige responstijden.

Wat je voor dat geld wel voor moois krijgt, zit hem vooral in de hardware. De E25 is voorzien van de snelste videokaart die binnen dit budget te krijgen is. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om de rest van de hardware te upgraden en voor de liefhebbers is er een extra snelle internetpoort. Als je binnen de 1000 euro voor prestaties kiest, kom je op de E25 uit.

