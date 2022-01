Retrogames over de Turtles en Asterix & Obelix zijn ineens helemaal in trek

In Hollywood hebben ze het allang ontdekt: nostalgie werkt. Constant worden oude series uit de kast gehaald voor een reboot, zoals Ghostbusters of The Matrix. Ook in games worden steeds vaker oude series voorzien van een nieuw deel, in de hoop om de nostalgie aan te wakkeren.

Natuurlijk zijn er genoeg oude gamehelden die nog steeds goed verkopen. Series als Mario, Tomb Raider of Halo zijn echter nooit lang weggeweest. Fans hebben zelden meer dan een paar jaar op een nieuw deel hoeven wachten. Het zijn de cult-klassiekers die steeds vaker een terugkeer maken. Spellen die bijna in de vergetelheid van de jaren 80 en 90 zijn verdwenen, maar tientallen jaren later weer opduiken. In 2020 kwam bijvoorbeeld Streets of Rage 4 plotseling uit, een vervolg in de knok-serie uit het Sega-tijdperk begin jaren 90.

Dit jaar kunnen nostalgisch ingestelde gamers zich nog verheugen op een nieuwe Teenage Mutant Ninja Turtles, geïnspireerd op de arcade-hits uit de jaren 90. Onlangs kwam een nieuw vechtspel met Asterix en Obelix in de hoofdrol uit, die eveneens doet denken aan hun hoogtijdagen in arcadehallen.

Frans bedrijf maakt alleen retrogames

De Franse uitgever en ontwikkelaar Dotemu heeft zich zelfs helemaal toegewijd aan deze niche. Deze week brengen ze met Windjammers 2 een vervolg uit op een bizarre frisbee-game uit 1994, bekend uit arcades en de ter ziele gegane spelcomputer Neo-Geo.

Bijna dertig jaar later een vervolg uitbrengen, dat gebeurt niet vaak in de gamewereld. Ook bijna vergeten series als Pharaoh en Metal Slug zet het bedrijf dit jaar terug in de schijnwerpers.

‘Mensen voelen zich fijn bij hun jeugd’

,,Nostalgie is een sterk gevoel dat veel mensen ervaren in hun leven”, zegt communicatiemanager Jessica Richard van Dotemu. ,,De laatste twee jaar waren moeilijk en onvoorspelbaar, dus het is niet verrassend dat mensen zoeken naar films, muziek of games waar ze zich fijn bij voelen omdat het doet denken aan hun jeugd.”

,,De meeste van onze spelers zijn tussen de 25 en 35 jaar oud”, zegt CEO Cyrille Imbert. ,,Een groot deel daarvan kent de licenties waar we mee werken al.” Toch is nostalgie niet de enige drijfveer. ,,We proberen de genres wel te moderniseren, om ook gamers buiten die groep fans te bereiken.” Het begint volgens Imbert in ieder geval bij de passie uit het team voor een bepaalde serie. ,,De mensen die aan de game werken, moeten absolute fans van de licentie zijn. Alleen dan weet je zeker dat er goed met het bronmateriaal wordt omgegaan en dat die passie in de game terechtkomt.”

Ouderwets uiterlijk

Reclames voor games worden vaak gedomineerd door de meest prachtige graphics met veel actie en bijna levensechte gezichten. Maar dat is niet representatief voor de hele gamemarkt: veel spellen zien er juist veel simpeler uit, misschien zelfs ouderwets. Deze indie-games hoeven niet door enorme teams te worden gemaakt, maar kunnen ook door een kleine groep vanuit de zolderkamer worden ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan de mega-hit Minecraft, die met zijn blokkerige uiterlijk toch miljoenen spelers aan zich weet te binden.

Waar Hollywood vaak alles uit de kast moet trekken qua special effects om een oude film naar de moderne tijd te vertalen, kunnen games het juist simpel houden om hetzelfde nostalgische gevoel op te wekken.

Pixels

De kunst is vaak om een retro-game eruit te laten zien zoals hij er in de hoofden van nostalgische fans uitzag in de jaren 80 of 90, maar hem tegelijkertijd wel een stuk mooier te maken. De schermen van toen hadden veel minder pixels, dus er is wel wat werk nodig om de game hetzelfde gevoel mee te geven.

,,De makers van het origineel moesten creatief te werk gaan om duidelijke en dynamische personages te maken op een klein scherm”, zegt Simon Périn, Lead Artist van Windjammers 2. ,,Om die personages nu groter te maken, moet je de ruimte tussen de pixels invullen die normaal werd ingevuld door je fantasie.” En dat is een gevaarlijk punt: als je het net even anders maakt dan fans zelf hadden bedacht, kun je de nostalgie juist voor ze verpesten.

,,Mijn aanpak was om de bestaande graphics te vergroten, en daar in mijn eigen stijl overheen te tekenen”, zegt Périn. Naast de nostalgische gamers, zou zo ook een nieuwe generatie kennis kunnen maken met oudere games en hun kenmerkende stijl. ,,We denken dat deze vorm van animatie de jongere generatie aan kan spreken. Zo geven we deze stijl weer een groot podium.”

