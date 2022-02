Sommige games worden voor tonnen verkocht: dit is waarom ze zo ontzettend waardevol zijn

In augustus 2021 gebeurde waar veel gameverzamelaars alleen maar van kunnen dromen: een spelcassette uit 1985 van Nintendo’s klassieke videospel Super Mario Bros werd voor een recordbedrag van twee miljoen dollar verkocht. Je zou haast de zolder opduiken om op zoek te gaan naar je oude gameverzameling, maar lang niet alle oude spellen zijn geld waard.

Slecht verkochte games kunnen veel waard zijn

Er zijn verschillende factoren die bepalen of een game veel of weinig waard is. Om te beginnen geldt ook hier de aloude economische wet van vraag en aanbod. Is een bepaalde game schaars of bijna niet meer te krijgen vanwege een misdruk, een gelimiteerde oplage of andere reden, dan is dat voor verzamelaars logischerwijs interessanter dan een game waarvan er nog heel veel van inloop zijn.

Zo verschijnt bijvoorbeeld de Nintendo 64-titel Conker’s Bad Fur Day steevast in lijstjes bijzondere games, aangezien de titel niet in enorm grote oplage is verschenen. Ten tijde van verschijning was de game omringd met de nodige controverse, vanwege een grofgebekt hoofdpersonage en de nodige poep- en piesgrappen.

Speciale edities met een beperkte oplage

Ook bepaalde ‘limited editions’ - luxe versies van games, meestal met een boek vol ontwerpschetsen of miniatuurmodellen uit het spel – zijn kostbaar omdat. Zo is de oorspronkelijke collectors edition van het pc-spel World of Warcraft al snel tussen de duizend en tweeduizend dollar waarf.

Zeer gewild is bijvoorbeeld ook Uncharted 2: Among Thieves – Fortune Hunter Edition voor de PlayStation 3 uit 2009. Dit exemplaar bevatte naast de game een artboek, een replica van een dolk uit het spel en een door de ontwikkelaars gesigneerd koffertje. De crux? Deze editie was alleen toegankelijk voor deelnemers die meededen aan de demo-weekendwedstrijd. Elke PlayStation-gebruiker die de game online speelde, maakte kans bij de trekking. De game werd ooit op 8000 dollar waarde geschat, tegenwoordig is dat nog altijd 1500 dollar.

Culture impact en relevantie

Een bekende, wereldberoemde titel of franchise speelt mee met de waarde die verzamelaars willen betalen. Wietse van Bruggen probeert de geschiedenis van videogames op zijn website Gamegeschiedenis.nl in kaart te brengen en volgt ook deze trend. ,,Een grote en bekende naam verkoopt beter als artefact. Zie bijvoorbeeld de veilingen van vorig jaar die zoveel aandacht kregen in de media rondom verzegelde kopieën van Super Mario Bros of Super Mario 64: bij diezelfde veilingen zaten ook veel minder bekende titels die onder een niche van verzamelaars bekend zijn, en eigenlijk voor marktconforme of soms zelfs lagere prijzen van de hand gingen.’

Daarnaast is de plek die een spel inneemt in het gaminglandschap ook van belang volgens Wietse. Zo kan een spel na jaren in populariteit en dus waarde aanzienlijk groeien: ,,De invloed van een game op het medium alsook de culturele en sociale impact speelt mee. Het valt ook niet altijd te voorspellen: Earthbound verkocht toen de game uitkwam behoorlijk matig en werd niet eens in Europa uitgebracht. Het spel heeft middels door ‘word of mouth’ en emulatie (het simuleren van oude spelcomputers op moderne computers, red.) door de jaren heen een status als belangrijk, gewild en invloedrijk weten te bemachtigen.

In het plastic laten?

Sommige mensen zien, zeker nu de markt steeds meer digitaliseert, het kopen van fysieke games als een investering. Daarbij geldt steevast dat een ongeopende game altijd meer opbrengt dan een spel dat al is geopend of gebruikt is.

Kunnen mensen die nu Pokémon of Halo fysiek aanschaffen, in het plastic laten en deze over 25 jaar te koop aanbieden per definitie rekenen op een goudmijntje? ,,Zo werkt het helaas niet”, lacht Wietse. ,,Iets in de verpakking laten zitten is zeker geen garantie dat een game opeens veel geld waard is. Mijn beeld is dat er veel games te vinden zijn die compleet te koop zijn, maar niet gigantisch in prijs zijn gestegen.”

Daarbij geldt bovendien dat de staat van de game en de verpakking ook van belang zijn voor de waarde. Wietse maakt hierbij wel een kanttekening: ,,Je weet niet helemaal zeker of een game wel werkt in alle gevallen. Bij cartridge-games lijkt het wel mee te vallen, maar er zijn gevallen bekend van gesealde cd of dvd-games die gewoon in de verpakking bitrot hebben als ze 20 jaar later worden opengemaakt. Soms blijkt dat plastics die gebruikt zijn in de verpakking, beginnen te vervormen en andere spullen in het doosje gaan beschadigen. Dus iets verzegeld houden geeft niet zomaar garanties dat de inhoud ook puntgaaf is.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: