We hebben de Steam Deck geprobeerd: 5 dingen die opvallen aan de ‘Nintendo Switch-killer’

Met een prijskaart van 420 euro is de Steam Deck een stuk duurder dan de spelcomputers van Nintendo waar de gadget mee lijkt te concurreren. Maar voor dat geld krijg je een gamehandheld die veel pc-games prima kan afspelen. De maker van de spelcomputer, Valve, heeft al jaren groot succes met zijn pc-gameswinkel Steam, waarop nagenoeg iedere grote titel aangeschaft kan worden.

1. Hij is groot en zwaar, maar niet té groot en zwaar

Met zijn breedte van bijna 30 centimeter en gewicht van 669 gram is de Steam Deck zonder twijfel de grootste draagbare spelcomputer die we ooit hebben getest. Het apparaat is bijna dubbel zo zwaar als de Nintendo Switch, die op zijn beurt ook geen kleine jongen is.

We waren daardoor wat nerveus over hoe handzaam de Steam Deck zou worden, maar in de praktijk valt het allemaal best mee. Achterop de gameconsole zitten twee handgrepen, waardoor je hem comfortabel met je volledige handen kunt vasthouden. En omdat het gewicht goed verspreid is over het hele apparaat voel je er tijdens het gebruik niet héél veel van.

Volledig scherm Het scherm van de Steam Deck heeft een verhouding van 16 bij 10 - iets hoger dan een televisiedisplay. © Tweakers

2. Het scherm is best scherp voor zo’n lage resolutie

Terwijl de laatste gameconsoles spellen kunnen draaien op een 4K-resolutie (doorgaans 3840 bij 2160 pixels), komt de Steam Deck aanzetten met ‘maar’ een 800p-scherm (met 1280 bij 800 pixels). Dat lijkt weinig, maar in de praktijk is het beeld alsnog hartstikke scherp. Logisch ook, want het display is met zijn 7 inch veel minder groot dan de 55 inch 4K-televisie waar je PlayStation of Xbox op aangesloten is.

En omdat de resolutie laag kan blijven, richt de processor zich op andere manieren om games mooier te maken. Het resultaat: de meeste spellen op onze Steam Deck zagen er veel mooier uit dan titels op de Nintendo Switch.

3. Games draaien vloeiend (als ze überhaupt draaien)

De Steam Deck is aan de binnenzijde eigenlijk gewoon een draagbare game-pc, met software die zou moeten zorgen dat de meeste Windows-spellen werken. De klemtoon ligt daarbij op ‘zou’, want bij onze tests stuitten we op best veel titels die gewoonweg niet wilden opstarten. Kijk dus goed op de site van Valve of jouw favoriete titels überhaupt ondersteund worden.

Maar de games die we wel konden spelen werkten perfect op de Deck. Dat blijkt ook uit tests die we uitvoerden met het testlab van Tweakers. Het grootse strategiespel Civilization VI presteerde uitstekend op de medium-instellingen, terwijl F1 2021 zelfs op de hoogste stand vloeiende gamebeelden toont.

Openwereldgame Grand Theft Auto V kan wel eens zwaar zijn op dit soort apparatuur, maar ook die game draait met een uiterst soepele 75 beelden per seconde. En ook Shadow of the Tomb Raider is (met ietwat lagere instellingen) prima met 60 beeldjes per seconde te spelen.

4. Gamen met de ‘muis’ werkt best goed

Dat spellen met een gamepad goed werken op de Steam Deck is vanzelfsprekend; aan weerszijden van het scherm vind je alle vertrouwde analoge sticks, actieknoppen, trekkers en andere tierelantijnen die je ook op de controller van een Xbox of PlayStation aantreft. De grote vraag was hoe het zou zitten met games die je normaliter achter je bureau met een muis en toetsenbord wilt spelen.

Het antwoord: verrassend goed. Aan de linker- en rechterkant zitten kleine trackpads, zoals je ook op bijvoorbeeld een laptop vindt. Die kun je met je duim bedienen door te vegen, en na eventjes oefenen konden we al redelijk foutloos allerlei games spelen. Daarnaast zijn voor de meeste spellen speciale profielen te downloaden die een spel naadloos aanpassen op deze vorm van bediening.

Volledig scherm Op de achterkant van de Steam Deck zitten vier extra knoppen. © Tweakers

5. Je kan er meer dan alleen games op installeren

We benadrukken het maar even: eigenlijk is de Steam Deck een game-pc of een laptop in een totaal andere vorm. Je zou er zelfs Windows 11 op kunnen installeren, al is dat op het moment nog niet aan te raden: nog niet alle drivers zijn daarvoor uitgebracht, waardoor bijvoorbeeld de videoprocessor niet werkt en games slecht worden afgespeeld.

Binnen de software van de Steam Deck kun je overschakelen naar een speciale desktopmodus. Sluit een muis en toetsenbord aan en hang de Deck aan een monitor, en ineens heb je een compacte pc waar je op kunt werken. Daar kun je ook alles op installeren zoals bij een pc, bijvoorbeeld een fotobewerking- of tekst-app.

Is het de 420 euro waard?

Met een prijskaart van 420 euro is de Steam Deck allesbehalve een goedkope gamehandheld, en wie hem nu wil bestellen moet maandenlang wachten voor hij überhaupt op de deurmat ploft.

Is het ondanks die prijs en wachttijd de moeite waard om nu in te stappen? Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. Zoals gezegd werken lang niet alle games op het moment vlekkeloos, en ook de software van het apparaat zelf kampte tijdens onze tests met de nodige bugs en vastlopers. Maar tegelijkertijd werd bijna iedere dag een update uitgebracht om deze kinderziektes te verhelpen.

De Steam Deck is nu nog niet op zijn piek, maar we vermoeden dat het apparaat op termijn een buitengewoon krachtige, flexibele gameconsole wordt. Ben je bereid de gok te wagen, dan kun je nu alvast aan boord springen en er eentje halen. Wil je liever zekerheid? Dan kun je ook nog even een paar maanden wachten, totdat zeker is dat alles stabiel functioneert.

