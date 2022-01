Woordspelletje Woordle is een hit: zo word je er beter in

Het woordspelletje Woordle is online een steeds grotere hit, maar hoe zorg je dat je iedere dag je potje wint? We helpen je op weg met wat tips.

Begin dit jaar werd het Engelstalige woordspel Wordle ineens een hit in de Verenigde Staten. Het spelletje, dat stiekem best lijkt op het woorden raden bij Lingo, schotelt je iedere dag één woord voor dat je moet gissen.



De Nederlandse student Jelle Besseling (24) maakte een eigen variant genaamd Woordle, maar dan met een Nederlands woordenboek. Online delen mensen inmiddels massaal hun resultaten bij die variant van de game. Maar hoe zorg je nou dat je zo snel mogelijk het juiste woord raadt?

Speel eens alleen letters die je nog niet hebt

Het idee bij Woordle is simpel: je tikt een woord in, waarna de juist geplaatste letters groen oplichten. Letters die ergens anders in het woord moeten zijn geel, terwijl de rest zwart of wit blijft. Het kan verleidelijk zijn om steeds weer woorden te maken met de gele en groene letters die je al hebt geraden, maar soms kom je dan alsnog vast te zitten.



Dan kan het slim zijn om met alle ongebruikte letters eens een totaal ander woord te vormen. Dat zal natuurlijk niet goed zijn, maar je checkt dan in één keer of vijf nieuwe letters wellicht in het woord gebruikt worden. En dan kun je die combineren met je eerdere gokjes om de puzzel af te maken.

Let goed op dubbele letters!

Soms heb je twee of drie letters goed geraden en kan je écht niet bedenken welke letters je nog meer nodig hebt om de puzzel te leggen. Zelfs als je half het toetsenbord hebt geëlimineerd lijkt er weinig over te blijven.



Het kan zijn dat je dan een logische denkfout hebt gemaakt: je vergeet dat sommige letters ook meermaals in een woord gebruikt kunnen worden. Het spel vertelt je niet of een goed gegokte E ergens anders óók voorkomt, dus het is aan jou om daar rekening mee te houden.

Kijk naar letters die het vaakst voorkomen

Bij een nieuw potje Woordle is het verstandig om eerst woorden te maken met letters die bovengemiddeld vaak in de Nederlandse taal worden gebruikt. De kans is immer het grootst dat die letters ook in het woord van de dag staan.



Volgens Onze Taal vind je de letter ‘e’ verreweg het vaakst terug - in maar liefst 18,91 procent van alle Nederlandse woorden. Ook de letters n, a, t en i keren vaak terug. Het woord ‘natie’ is er hierdoor eentje die je bijvoorbeeld goed kan spelen als je net start.

Als je er écht niet uitkomt…

Wie écht vastloopt op een woord heeft nog één optie: online opzoeken wat het wellicht kan zijn. Op de website woordenraden.nl kun je letters tot je beschikking intikken om te zien wat voor woord je ermee kunt vormen, in een poging hem toch te achterhalen.



Dat kan werken, maar voelt ook wel een beetje als valsspelen. De lol in Woordle zit immers in het zelf uitzoeken wat het woord moet zijn. En omdat je alleen tegen jezelf speelt, is er weinig eer te behalen door er zo’n hulplijn bij te pakken. Dan kun je ook gewoon het potje verliezen, zodat Woordle laat zien wat het wél moest zijn.

