Aanpak A27 en Hooipolder kan van start nu contract ondertekend is met bouwcombinatie Alséén

Christen­Unie worstelt met bouwplan in Almkerk en vraagt het college om ophelde­ring

ChristenUnie in Altena blijft worstelen met de vergunningaanvraag voor de bouw van drie woningen aan de Kerkstraat in Almkerk. In de vergunning ziet de partij twee stukken die elkaar tegenspreken en ze wil daarom opheldering van het college van burgemeester en wethouders.

5 januari