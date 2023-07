Agent lost waarschuwingsschot bij aanhouding man uit Raamsdonksveer (46)

Drie weken naar Oeganda om een school te bouwen: ‘Mobieltjes niet mee, dat is al een avontuur op zich’

SPRANG-CAPELLE - Een school uit de grond stampen, in the middle of nowhere. Met dat doel zijn 35 jongeren van World Servants Sprang zaterdagmorgen voor drie weken vertrokken naar Oeganda. Ook leerzaam voor henzelf. ,,Je gaat bewuster om met de dingen die je hebt.”