Brand in loods die ruim drie jaar geleden al afbrandde in Raamsdonksveer

Vuurwerk­scha­de in Geertrui­den­berg lager dan vorig jaar: ‘Mogelijk omdat vuurwerk in Nederland minder zwaar is’

GEERTRUIDENBERG - De vuurwerkschade in de gemeente Geertruidenberg is bijna tweeduizend euro lager dan vorig jaar. De evaluatie van overlast en vernielingen rondom de jaarwisseling volgt op een later moment, maar het schadebedrag is nu zo'n 4500 euro.

12 januari