Carnavalskrant afgekeurd en opnieuw gedrukt: ‘Nodigt nu iedereen uit carnaval te vieren’

Oosterhout richt negentien stembu­reaus in voor Statenver­kie­zin­gen, paar wijzigin­gen

OOSTERHOUT - De gemeente Oosterhout richt voor de Provinciale Statenverkiezingen negentien stembureaus in, waarbij er volgens het college voldoende spreiding is over de woonwijken. Er zijn wel een paar veranderingen. De verkiezingen zijn op 15 maart.

6 februari