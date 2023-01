College Geertruidenberg giet ambities in nieuw collegeakkoord

met video Auto slaat vier keer over de kop op A59 bij Sprang-Capelle, bestuur­ster gewond naar het ziekenhuis

SPRANG-CAPELLE - Een auto raakte in de nacht van zaterdag op zondag van de weg en sloeg vier keer over de kop op de A59 bij Sprang-Capelle. Honderd meter verder kwam de auto ondersteboven tot stilstand in een berm. De automobiliste raakte hierbij gewond.

15 januari