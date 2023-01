Een afgebrand pand wéér in brand: ‘Voile shitzooi in Raamsdonksveer’

Voor nieuwe basis­school in Veen is 1 miljoen euro meer nodig, maar verkeers­vei­lig­heid is straks wel beter

Voor de nieuwbouw van de Oranje Nassauschool in Veen is extra geld nodig. Het gaat om ruim 1 miljoen euro. Dat is nodig voor de aankoop van gronden in nieuwbouwplan Den Eng. De gemeenteraad neemt binnenkort een beslissing over het extra krediet.

26 januari